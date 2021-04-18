Kraliçe Elizabeth’den gözü yaşlı veda

Dünyanın gözü, geçen hafta 99 yaşında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip’in dünkü cenaze törenindeydi. Kraliçe 2. Elizabeth’in (96) 73 yıllık hayat arkadaşı Prens Philip için dün Windsor Kalesi’nde aile üyeleri, akrabaları ve yakın dostlarının katıldığı dar kapsamlı bir cenaze töreni düzenlendi.



Kraliçe 2’nci Elizabeth, Prens Philip’in cenazesinden saatler önce, eşi ile birlikte doğada oldukları bir anın fotoğrafını paylaştı.



LİSTEDE KİMLER VAR

Listede Kraliçe 2’nci Elizabeth ile Elizabeth-Philip çiftinin çocukları, torunları ve hanedanın diğer bazı üyeleri yer aldı. Törene, Philip’in akrabaları Alman kökenli üç isim ve Prens’in ‘sırdaşı’ diye anılan Mountbatten Burma Kontesi Penelope Knatchbull da (67) katıldı. Katılımcılardan törene askeri değil sivil kıyafetle gelmeleri istenirken, bunda Harry’nin askeri unvanlarından vazgeçmil olmasının etkili olduğu yorumları yapıldı.

MOR LALELERLE VEDA

İngiliz basını, pandemi koşulları olmasaydı, cenaze törenine binlerce kişinin katılmış olacağını yazdı. Vatandaşların Windsor Kalesi’nin çevresinde toplanması ihtimaline karşılık, polis bölgede güvenlik tedbirleri aldı. İngiliz monarşisinin sembolü Buckingham Sarayı’na ise bir devrin sona erdiğine işaret eden mor laleler serildi.

CENAZESİ İSTEDİĞİ GİBİ

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, cenaze töreninin Prens Philip’in isteklerine uygun olarak düzenlendiği belirtildi. Prensin tabutu, geçen cuma gününden bu yana bekletildiği Windsor Sarayı’ndaki St. George Şapeli’ne, bizzat Philip tarafından tasarlanan zeytin yeşili bir jiple taşındı. Elizabeth-Philip çiftinin çocukları Prens Charles (72), Prens Edward (61), Prens Andrew (57) ve Prenses Anne (70) cenaze arabasının yanında yürürken, onların arkalarında Prens Harry, Prenses Anne’nin oğlu Peter Phillips ve Prens William yer aldı. Kortejin Harry ve William yan yana gelmeyecek şekilde düzenlendiği de iddia edildi. St.George şapelindeki ayinde yalnız oturan Kraliçe’nin üzgün olduğu, zaman zaman göz yaşlarını mendiliyle sildiği görüldü.

KATE KRALİÇE’NİN KOLYESİYLE GELDİ

İngiltere tahtının iki numaralı veliahtı Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, cenaze törenine Kraliçe Elizabeth’in koleksiyonunda yer alan inci kolyeyle katıldı. İngiliz basını, bu kolyeyi daha önce de Kate’in kayınvalidesi Prenses Diana’nın Hollanda ziyaretinde taktığını hatırlattı.



PRENS HARRY’YE YAKIN MARKAJ

St. George Şapeli’nde yapılan cenaze töreninde gözler, hiç şüphesiz Prens Harry’deydi. Zira Harry, kraliyetteki unvanlarından vazgeçerek oyuncu eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşmesi ve tepki çeken röportajının ardından, aile üyeleriyle ilk kez bir araya geldi. Aile ile arası iyi olmadığı konuşulan Prens Harry, ikinci çocuklarına hamile olan eşi Meghan Markle olmadan törene katıldı. Markle’ın, doktor tavsiyesiyle uçak yolculuğu yapamadığı ve törene katılamayacağı açıklanmıştı. Tören sonrası Kate, William ve Harry’nin bir ara birlikte yürüyüp sohbet etmesi ‘buzlar eridi’ mi sorusunu akla getirdi.







Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara