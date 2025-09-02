×
HABERLERDünya Haberleri

Kraliçe de tacize uğramış

Güncelleme Tarihi:

#Camilla #Taciz#İngiltere
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 07:00

İngiltere Kraliçesi Camilla’nın gençlik yıllarında cinsel taciz girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı.

İNGİLİZ Times gazetesinin eski Kraliyet editörü muhabiri Valentine Low’un yeni kitabı ‘Power and the Palace’ta (Güç ve Saray) yer alan bilgiye göre, Camilla 16 veya 17 yaşındayken Londra’nın merkezinde Westminster semtinde bulunan bir bölge olan Paddington’a giden bir trende, tanımadığı bir erkeğin elle tacizine maruz kaldı. Camilla, ayakkabısının topuğuyla tacizciye vurarak saldırıdan kurtuldu. Kraliçe, yaşadığı taciz olayını 2008 yılında dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ile de paylaştı. Buckingham Sarayı iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kraliçe Camilla son yıllarda özellikle aile içi şiddet ve cinsel saldırı mağdurlarına destek veren çalışmalarla öne çıkıyor.

