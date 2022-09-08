Kraliçe 2. Elizabeth için dünya liderlerinden taziye mesajları

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ABD Başkanı Joe Biden, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü üzerine tüm programlarını iptal etti. Biden'ın adına Beyaz Saray Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kalplerimiz ve düşüncelerimiz Kraliçenin ailesi ve Birleşik Krallık halkıyla" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, taziye mesajında "Ukrayna halkı adına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, "Herkes çok derin, kişisel bir kayıp hissi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanada'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarı majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendik. II. Elizabeth, Kanada tarihinin büyük bir kısmını temsil etmiştir" mesajını paylaştı.

"KALPLERİN KRALİÇESİNİ ANIYORUM"

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yayınladığı taziye mesajında, “Kraliçe II. Elizabeth, İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini 70 yıldan uzun bir süre boyunca sağladı. Fransa'nın bir dostu, ülkesinde ve asrında kalıcı bir iz bırakan, kalplerin Kraliçesini anıyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM'nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak" ifadeleri kullanıldı.

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"ÖZVERİLİ LİDERLİĞİN VE KAMU HİZMETİNİN ÖRNEKLERİNİ OLUŞTURDU"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet Ailesine, NATO Müttefiklerimiz Birleşik Krallık, Kanada ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.