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Prens Edward'ın, Kral Charles'ın yen planlarının bir parçası olarak Edinburgh Dükü olmayı kaçıracağı ortaya çıktı. Bir saray kaynağının The Daily Mail'e "Kral monarşiyi zayıflatmak istiyor. Bu yüzden Earl'ü Edinburgh Dükü yapmasının mantıklı olmayacağı ortada." dedi.

Prens Edward, Kraliçe ve Prens Philip tarafından ölümünden sonra babasının yerine Dük olacağına söz verdi. Edward'ın artık Dük olmayı kaçıracağı ve Sophie Wessex'in sarayın “U dönüşü” ile beklediği Edinburgh Düşesi olmaya hak kazanamayacağı iddia edildi.

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Bir saray mensubu, yaptığı açıklamada, “Kral Charles, bilindiği gibi monarşiyi zayıflatmak istiyor. Bu, Earl'ü Edinburgh Dükü yapmanın mantıklı olmayacağı anlamına gelir. Daha sonra Wessex Kontu ve Kontesi'nin oğlu James, Viscount Severn'e aktarılacak bir unvana sahip olacaktır. Esasen çocuklarının bir prens veya prenses olmayacağına karar verdiğinde Earl tarafından kabul edilecek bir durum gerçekleşiyor.” dedi.

Edward'ın ağabeyi Prens Andrew'un kızları prenses olsa da bu durum Kral Charles'ın gündeminden çok önce ortaya çıktı. Saray kaynakları bu durumu bir politika değişimi olarak yorumladı.

1999'daki düğünleri sırasında Buckingham Sarayı, Charles ile aynı fikirde olduğunu açıkça belirtti. Yirmi üç yıl önce bir Kraliçe’nin imzasının olduğu bir bildiride, Prens Edward'a Edinburgh Düklüğü'nün, zamanı geldiğinde verilmesi üzerine anlaşmışlardı.

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Gözlemciler, bunun büyük ölçüde Prens Harry ve Andrew'un Kral ve Prens William denizaşırı ülkelerdeyken Kral’ın yerine vekalet etmesini önlemek için yapıldığını iddia ediyor. Bir Buckingham Sarayı sözcüsü yorum yapmaktan kaçınarak soruları cevapsız bıraktı.

Kralın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak. Gelenekten daha mütevazı bir tören olması bekleniyor. Prens Harry ve Meghan'ın oğlu Archie'nin dördüncü doğum günüyle aynı tarihte gerçekleşecek törende aile arasındaki çatışmanın davet listesine de yansıması bekleniyor.