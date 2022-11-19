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Kral'dan 'U dönüşü': 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı?

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#Kral Charles#İngiltere#Sussex
Kraldan U dönüşü: 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 14:49

Kral Charles'ın yeni monarşi planları ile sarayda çıkan söylemler İngiltere gündeminde geniş yankı buldu. Charles kardeşinin Edinburgh Dükü olmasını engellemek için geleneklerden farklı bir yöntem izlemek istiyor.

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Prens Edward'ın, Kral Charles'ın yen planlarının bir parçası olarak Edinburgh Dükü olmayı kaçıracağı ortaya çıktı. Bir saray kaynağının The Daily Mail'e "Kral monarşiyi zayıflatmak istiyor. Bu yüzden Earl'ü Edinburgh Dükü yapmasının mantıklı olmayacağı ortada." dedi.

Kraldan U dönüşü: 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı

Prens Edward, Kraliçe ve Prens Philip tarafından ölümünden sonra babasının yerine Dük olacağına söz verdi. Edward'ın artık Dük olmayı kaçıracağı ve Sophie Wessex'in sarayın “U dönüşü” ile beklediği Edinburgh Düşesi olmaya hak kazanamayacağı iddia edildi.

Kraldan U dönüşü: 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı

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Bir saray mensubu, yaptığı açıklamada, “Kral Charles, bilindiği gibi monarşiyi zayıflatmak istiyor. Bu, Earl'ü Edinburgh Dükü yapmanın mantıklı olmayacağı anlamına gelir. Daha sonra Wessex Kontu ve Kontesi'nin oğlu James, Viscount Severn'e aktarılacak bir unvana sahip olacaktır. Esasen çocuklarının bir prens veya prenses olmayacağına karar verdiğinde Earl tarafından kabul edilecek bir durum gerçekleşiyor.” dedi.

Kraldan U dönüşü: 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı

Edward'ın ağabeyi Prens Andrew'un kızları prenses olsa da bu durum Kral Charles'ın gündeminden çok önce ortaya çıktı. Saray kaynakları bu durumu bir politika değişimi olarak yorumladı.

Kraldan U dönüşü: 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı

1999'daki düğünleri sırasında Buckingham Sarayı, Charles ile aynı fikirde olduğunu açıkça belirtti. Yirmi üç yıl önce bir Kraliçe’nin imzasının olduğu bir bildiride, Prens Edward'a Edinburgh Düklüğü'nün, zamanı geldiğinde verilmesi üzerine anlaşmışlardı.

Kraldan U dönüşü: 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı

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Gözlemciler, bunun büyük ölçüde Prens Harry ve Andrew'un Kral ve Prens William denizaşırı ülkelerdeyken Kral’ın yerine vekalet etmesini önlemek için yapıldığını iddia ediyor. Bir Buckingham Sarayı sözcüsü yorum yapmaktan kaçınarak soruları cevapsız bıraktı.

Kraldan U dönüşü: 23 yıl önce verilen söz tutulmayacak mı

Kralın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak. Gelenekten daha mütevazı bir tören olması bekleniyor. Prens Harry ve Meghan'ın oğlu Archie'nin dördüncü doğum günüyle aynı tarihte gerçekleşecek törende aile arasındaki çatışmanın davet listesine de yansıması bekleniyor.

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#Kral Charles#İngiltere#Sussex

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