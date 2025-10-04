Kral olunca reform yapacağım

Haberin Devamı

Galler Prensi William, The Reluctant Traveler (İsteksiz Seyyah) programı için Kanadalı aktör Eugene Levy ile samimi bir röportaj yaptı. Prens William, kral olduğunda monarşide radikal olmayan ama anlamlı reformlar yapmayı planladığını söyledi. Williams, 2024 yılının ailesi için zor geçtiğini de ifade etti. Levy’nin gelecekteki rolü hakkındaki sorusuna yanıt veren William, gündemin değişim olduğunu belirterek “İyiye yönelik bir değişim ve ben bundan keyif alıyorum. Ondan korkmuyorum, beni heyecanlandıran kısım bu. Çok radikal değil ama yapılması gerektiğine inandığım değişiklikler olacak” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL BİZİM İÇİN ÇOK ZORDU

Hem ailesini koruma tutkusunu hem de en büyük çocuğu Prens George bir gün kral olduğunda her şeyin yerli yerinde olmasını sağlamak istediğini söyleyen William, “Oğlumun yaptıklarımızdan gurur duyacağı, insanların hayatlarını gerçekten daha iyiye doğru etkileyen bir dünya ve iş yaratmak istiyorum” dedi. 2024 yılını hem eşi Prenses Kate’in hem de babası Kral III. Charles’ın kanser tedavisi görmesiyle “en zor yıl” olarak nitelendiren William, “Geçen yıl eşimle babamın yaşadıklarıyla başa çıkışlarıyla gurur duyuyorum” diye konuştu.

BABAANNEMİ ÖZLÜYORUM

Prens William, sohbet sırasında babaannesi Kraliçe Elizabeth’i hâlâ derinden özlediğini söylerken onun kendisi için yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda güçlü bir aile dayanağı olduğunu vurguladı. William, “Babaannemi çok özlüyorum.

O bizim hayatımızda büyük bir varlıktı” sözleriyle duygularını anlattı.