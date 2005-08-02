Kral Fahd topraÄŸa verildi

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Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, Kral Fahd'Ä±n naaÅŸÄ±, Ä°mam TÃ¼rki Bin Abdullah Camisi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mezarlÄ±ÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kral Fahd da, eski Suudi Arabistan krallarÄ± gibi, herhangi bir iÅŸaret taÅŸÄ±mayan bir mezara gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

Cenaze tÃ¶reni 84 yaÅŸÄ±ndaki Kral Fahd'Ä±n dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Kral Faysal Ã–zel Hastanesi'nde baÅŸladÄ±. Cenaze namazÄ±nda, yeni Kral Abdullah Bin AbdÃ¼laziz ile Ã§ok sayÄ±da Suudi ve Arap devlet adamÄ± hazÄ±r bulundu.

NaaÅŸÄ±n defnedilmesinden sonra Kral Abdullah, bazÄ± yabancÄ± ve Suudi liderlerin taziyelerini kabul etti.Â Â Â

Kral Fahd'Ä±n yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶renine binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdullah GÃ¼l'Ã¼n temsil ettiÄŸi tÃ¶ren iÃ§in Riyad'a gelen yabancÄ± liderler arasÄ±nda Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek, Cezayir Devlet BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼laziz Buteflika, ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah, Yemen Devlet BaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸÅŸar Essad, Tunus Devlet BaÅŸkanÄ± Zeynel Abidin Bin Ali,Â LÃ¼bnan Devlet BaÅŸkanÄ± Emil Lahud, Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Amr Musa, BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkanÄ± Åžeyh Halife Bin Zeyd El Nahayan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed RÄ±za Arif, Irak Devlet BaÅŸkanÄ± Celal Talabani, Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°brahim Caferi, Fas Prensi RaÅŸid ve Umman SultanÄ± Kabus bulunuyor.

BugÃ¼nkÃ¼ cenaze tÃ¶renine gayrimÃ¼slimlerin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, yarÄ±n aralarÄ±nda Ä°ngiltere Prensi Charles ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Jacques Chirac'Ä±n da bulunduÄŸu BatÄ±lÄ± devlet adamlarÄ±nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n yeni KralÄ± Abdullah'a taziyelerini sunacaÄŸÄ± bildirildi.

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CHENEY, TAZÄ°YELERÄ°NÄ° SUNMAK ÃœZERE RÄ°YAD'A GÄ°DÄ°YOR

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Kral Fahd'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine bu Ã¼lkeye giderek taziyelerini sunacak ABD delegasyonuna, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dick Cheney'in baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi bildirildi.

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Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Scott McClellan, Cheney baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ delegasyonun Riyad'a giderek baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.