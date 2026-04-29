Kral Charles'tan Trump'a sömürge şakası: Biz olmasaydık...

İngiltere Kralı III. Charles, devlet yemeğinde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’a esprili göndermelerde bulundu. Kral Charles, Trump’ın geçmişte yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, “Biz olmasaydık, siz Fransızca konuşuyor olurdunuz” sözleriyle salonda kahkahalara neden oldu.

TRUMP’IN SÖZLERİNE ESPRİLİ YANIT

The Telegraph’ın haberine göre Kral Charles, Beyaz Saray’daki devlet yemeğinde Trump’ın ocak ayında dile getirdiği, “ABD olmasaydı Avrupalı liderler Almanca ve biraz da Japonca konuşuyor olurdu” sözlerini hatırlattı.

Kral konuşmasında, “Sayın Başkan, kısa bir süre önce, ABD olmasaydı Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı, demiştiniz” dedi.

Ardından salonda gülüşmelere neden olan şu ifadeyi kullandı:

“Biz olmasaydık, siz Fransızca konuşuyor olurdunuz, diyebilir miyim?”

BEYAZ SARAY YANGINI GÖNDERMESİ

Kral Charles, konuşmasında ABD ile İngiltere arasındaki “özel ilişki” vurgusunu mizahi ifadelerle sürdürdü.

Trump’ın Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı yerine balo salonu yaptırma girişimine değinen Charles, 1814 yılında İngilizlerin Beyaz Saray’ı yakmasını hatırlattı.

Kral, “Bu vesileyle, Sayın Başkan, geçen yıl Windsor Kalesi’ne yaptığınız ziyaretin ardından Doğu Kanadı’nda yapılan ‘yeniden düzenlemeleri’ fark etmeden edemedim” dedi.

Ardından şu sözleri ekledi:

“Üzülerek söylemeliyim ki, biz İngilizler de elbette 1814 yılında Beyaz Saray’ın gayrimenkul yeniden geliştirilmesi konusunda kendi girişimimizi yaptık.”

“HARİTALARINIZ NOEL KARTI LİSTEMİZ GİBİ”

ABD’de çok sayıda bölgenin İngiliz Kraliyet ailesinin adını taşıdığına dikkat çeken Kral Charles, bir başka esprisinde ise şunları söyledi:

“Haritalarınız... sanki çağlar boyunca bizim Noel kartı listemiz gibi okunuyor.”

KONGRE’DE DE GÜLDÜRDÜ

Kral Charles, günün erken saatlerinde Kongre’de yaptığı konuşmada da esprili üslubunu sürdürdü. Oscar Wilde’dan alıntı yapan Charles, “Günümüzde Amerika ile gerçekten her şeyimiz ortak, tabii ki dil hariç” ifadelerini kullandı.

TRUMP: BEN HİÇ BAŞARAMADIM

Trump ise konuşmanın ardından Kral Charles’ın hitabından etkilendiğini söyledi. Demokratları bile ayağa kaldırmayı başardığını belirten Trump, “Ben bunu hiç başaramadım” diyerek karşılık verdi.

LINDSEY GRAHAM’DAN ÖVGÜ

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da Kral Charles’ın konuşmasını överek, “zekâsını, mizahını, tarih bilgisini ve takdirini” öne çıkardı.