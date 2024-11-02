Kral Charles’tan kardeşine mali darbe

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Kraliyet kaynaklarının, ‘Dük artık Kral’a mali yük olmuyor’ açıklamasıyla bu durum doğrulanmış oldu. Kral Charles uzun süredir York Dükü Prens Andrew’un Windsor’daki 30 odalı Kraliyet Locası malikanesinden taşınmasını istiyordu. BBC’nin edindiği bilgiye göre York Dükü, malikanede yaşamaya devam edecekse, malikanenin bakım ve güvenliğinin masraflarını kendi karşılamak zorunda kalacak. Kral Charles’ın evde konaklaması için sağladığı önemli miktardaki sübvansiyonlar süresiz olarak geçerli olmayacak. Prens Andrew’a, ABD’de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein mağdurlarından biri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla dava açılmıştı.