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Kral Charles’tan kardeşine mali darbe

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Kral Charles#Prens Andrew
Kral Charles’tan kardeşine mali darbe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

İngiltere Kralı 3. Charles, erkek kardeşi Prens Andrew’un yıllık 1 milyon sterlin (44 milyon 350 bin TL) civarında olan mali desteğini kesme talimatı verdi.

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Kraliyet kaynaklarının, ‘Dük artık Kral’a mali yük olmuyor’ açıklamasıyla bu durum doğrulanmış oldu. Kral Charles uzun süredir York Dükü Prens Andrew’un Windsor’daki 30 odalı Kraliyet Locası malikanesinden taşınmasını istiyordu. BBC’nin edindiği bilgiye göre York Dükü, malikanede yaşamaya devam edecekse, malikanenin bakım ve güvenliğinin masraflarını kendi karşılamak zorunda kalacak. Kral Charles’ın evde konaklaması için sağladığı önemli miktardaki sübvansiyonlar süresiz olarak geçerli olmayacak. Prens Andrew’a, ABD’de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein mağdurlarından biri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla dava açılmıştı.

 

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#İngiltere#Kral Charles#Prens Andrew

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