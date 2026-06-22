Kral Charles vergi beyanını kamuoyuna açıklayacak

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Açıklama, kraliyet finansına yönelik denetimin arttığı bir döneme denk geldi. Adı Epstein dosyalarına karışan Andrew Mountbatten-Windsor’a ilişkin skandallar sonrasında kraliyet gelir ve harcamalarına dair daha fazla açıklık talep ediliyordu. Charles’ın açıklayacağı rakam, Lancaster Dükalığı’nın emlak gelirleri, kişisel yatırımlar ve Sandringham ile Balmoral gibi özel mülklerden elde edilen kazançları da kapsayacak.

Kral, prens olduğu dönemde de vergi ödemelerini açıklamıştı. Ancak bu kez ilk defa toplam tutar kamuya açık biçimde duyurulacak. Raporda; personel maaşları, sarayların bakımı, resmi seyahatler ve son dönemde Buckingham Sarayı’nın tadilatı gibi kraliyet ailesinin resmi faaliyetleri için ayrılan kamu fonu da yer alacak. Sovereign Grant isimli fonun bu sene 137.9 milyon Sterlin olduğu belirtiliyor. Kraliyet ailesine ayrılan kamu kaynakları son yıllarda ülkede bazı çevreler tarafından sıkça eleştiriliyor.