Kral Charles onay verdi… Sarayı turistik geziye açıyorlar… Dünyanın en ünlü balkonunu görmenin fiyatı belli oldu!

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Hem İngiliz hem de ABD basınında geniş yer bulan haberlere göre, Buckingham Sarayı, Doğu Kanadı’nı yani ünlü saray balkonunun arkasındaki odayı ilk kez resmi olarak halka açtı.

SARAYIN EN ÜNLÜ YERİNİ ARTIK HERKES GÖREBİLECEK

Artık İngiliz halkı ya da Londra’yı ziyaret eden turistler bu çok merak edilen yeri fotoğraflarından değil gerçekten görme şansına sahip olacakları.

Buckingham’ın bu en özel parçalarından biri olan oda aynı zamanda İngiliz Kraliyeti’nin tüm özel günlerde halkın karşısına taçlarıyla çıktığı, kraliyet ailesinin en çok toplu fotoğraf verdiği ünlü balkonun da olduğu yer. Buckingham Sarayı'nın en tanınmış yüzü olan doğu Kanadı'ndaki balkon İngiliz kraliyeti için byük önem taşıyor; ailenin üst düzey üyeleri ve tahttan oturan hükümdarlar halkla bu balkonda buluşuyor

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TURUN FİYATI YÜKSEK BULUNDU

Ancak bu turistik gezi için belirlenen giriş ücreti tartışmalara da yol açtı. Medyada yer alan haberlerde Kral Charles'ın, Birleşik Krallık'taki hayat pahalılığı krizini yansıtan bir monarşinin temsilcisi olacağı vaat edilmişti.

Kraliyet konutuna, bu ünlü oda ve balkona bir seferliğine göz atmak için belirlenen 75 poundluk yani yaklaşık 100 dolarlık ücret ise “Kral halktan kopuk ve krizin farkında değil” yorumlarına yol açtı.

Charles, 2022'de Kral olarak ulusa yaptığı ilk Noel yayınında, hayat pahalılığı krizine ve "faturalarını ödemek ve ailelerini beslemek ve sıcak tutmak" için mücadele eden birçok kişinin "büyük endişe ve sıkıntılarına" dikkat çekmişti. Kraliyet ilk kez bu meşhur balkonun bulunduğu odayı turistik turlar için ziyarete açtı

TADİLAT MASRAFLARI TARTIŞMA YARATMIŞTI…

Mayıs 2023'te yapılan taç giyme töreninin milyonlarca dolarlık maliyeti nedeniyle de eleştirilen Charles’ın bu giriş ücretleriyle Doğu Kanadı’nda son 5 yıldır devam eden tadilatların maliyetini karşılamak istediği bile konuşuluyor.

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Bu tadilatlar Buckingham Sarayı Rezerv Programı adı verilen 10 yıllık yaklaşık 475 milyon dolarlık (369 milyon £) bir girişimin parçasıydı.

Saray gezisinin biletleri pazartesi günü satışa çıkmıştı ve yapılan açıklamaya göre de hızla tükendi. İngiltere Kralı III. Charles da zaman zaman resmi kabullerini burada gerçekleştiriyor

175 YIL ÖNCE İNŞA EDİLEN DÜNYANIN EN ÜNLÜ BALKONUNA EN YAKINDAN BAKMA ŞANSI

Bilet bulma şansına ve imkanına sahip olanlar, 175 yıl önce inşa edildiğinden beri halka kapalı olan doğu kanadına ve o meşhur balkonun arkasına bir bakış atarak ödüllendirilecekler.

Kraliçe Victoria'nın kocası Prens Albert'in fikri olan balkon, monarşinin "halkla bağlantı kurmasını" sağlayacağı düşüncesiyle yapılmıştı.

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Ziyaretçiler bu özel odayı gezip içindeki kıymetli eşyaları yakından inceleyebilecek. Ancak balkona çıkıp kraliyet ailesi üyeleri gibi el sallamak elbette ziyaret kapsamında yer almayacak.

Saray turistleri balkonu balkona çıkmayacak şekilde en yakın mesafeden görmüş olacak.





ZİYARETÇİLER TURDA YAKLAŞIK BİR MİLYON SANAT ESERİNİ DE GÖREBİLECEKLER

Turda ayrıca Kraliçe II. Elizabeth'in portrelerinin çizildiği ve yaklaşık 1 milyon sanat eserine ev sahipliği yapan Kraliyet Pavyonu ve kraliyet tablolarıyla dolu 240 metrelik Ana Koridor da gezilebilecek.

Turla ilgili bilgilendirme yapan Daily Mail'in haberine göre ise tur güzergahında ziyaretçiler için tuvalet bulunmuyor.

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Tur bitene kadar beklemek zorunda olan ziyaretçiler daha sonra Saray bahçesindeki tuvaletleri ya da Victoria tren istasyonundaki en yakın umumi tuvaletleri kullanabilecek.