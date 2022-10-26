Kral Charles ilk başbakanını atadı

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İngiltere’nin 45 günle en kısa süre görevde kalan başbakanı olan Liz Truss’ın istifası sonrası ülkenin yeni lideri olan Rishi Sunak, dün resmen göreve başladı. Dün Buckingham Sarayı’nda Kral 3’üncü Charles tarafından kabul edilen Rishi Sunak, Kral’dan hükümeti kurma görevini alarak resmen İngiltere’nin 57’nci başbakanı oldu. Sunak, Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3’üncü Charles’ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan olarak da tarihe geçti.

‘HATALAR YAPILDI’

Sunak, saraydan ayrıldıktan sonra Başbakan olarak ilk konuşmasını yapmak üzere Başbakanlık Konutu 10 Numara’ya gitti. Eski Hazine Bakanı olan ve ülkenin en zenginleri arasında yer alan Sunak, derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olduklarını ve selefi Liz Truss’ın “değişim mücadelesini takdir etmesine rağmen bazı hatalar yaptığını” söyledi. Sunak, önceliğinin ekonomik istikrar ve piyasalarda güvenin tesisi olduğunu vurguladı. Partisine de birlik çağrısı yapan Sunak konuşmasını, “Birlikte inanılmaz şeyler başarabiliriz” diyerek tamamladı.

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KABİNESİNİ AÇIKLADI

Sunak, Kral tarafından atanmasının ardından kabinesini de açıkladı. Liz Truss’ın istifasından kısa süre önce görevi bırakan İçişleri Bakanı Suella Braverman, Sunak tarafından yeniden aynı göreve atandı. Braverman, çok tartışılan ve eleştirilen mültecileri Ruanda’ya gönderme planının savunucularından. Öte yandan kritik koltuklardan savunma, dışişleri ve maliye bakanları da kabinedeki yerlerini korudu.