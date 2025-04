Köydekilere kâbusu yaşattı! 50’den fazla kişiye saldırdı… Bir kahraman, bu gizemli olayın ardındaki sırrı çözdü

Haberin Devamı

Hertfordshire, İngiltere’nin güneydoğusunda, Londra’nın kuzeyinde yer alan ve doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge. Buradaki kırsal yaşam ve tarihi köyler, sakinlerinin huzur içinde bir yaşam sürmesine olanak sağlıyor.



Ancak, son dört-beş hafta içinde bölgedeki huzurlu yaşam, burada yaşayanlar için tam anlamıyla kâbusa dönüştü. Küçük bir köyde, herkesi korkuya boğan ve köylülerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen sıra dışı bir olay yaşandı. Bir şahin, köydeki 50’den fazla kişiye saldırarak bölgedeki halkın normal hayatını neredeyse durma noktasına getirdi.



ŞAPKA TAKMADAN VE YANLARINA ŞEMSİYE ALMADAN DIŞARI ÇIKAMAZ OLDULAR



Flamstead, Hertfordshire’ın yemyeşil alanları ve tarihi yapılarıyla bilinen huzurlu bir köy olarak tanınıyor. Ancak son haftalarda bu köy, büyük bir korku atmosferine büründü. Şahin, adeta bir ‘terör’ estirerek köylülerin dışarı çıkmalarını engelledi.



Postacılar, korku içinde posta dağıtımını bırakırken, iskelede çalışanlar işlerini yarıda kesti. Köylüler, şahin saldırılarından korunmak için şapka, şemsiye veya kapüşonlu palto giymeden dışarı çıkmaya cesaret edemez oldu.







KÖYLÜLER HUZURSUZ, ŞAHİN YETİŞTİRİCİLERİ ÇARESİZ

BİR FİZYOTERAPİST ŞAHİN KORKUSUNA SON VERDİ

50 YILDIR ŞAHİN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN BİR UZMAN BÖLGEYE GELDİ

KÖYDE KUTLAMA HAVASI

Bölgeye gelen 20’den fazla şahin yetiştiricisi ise kuşu yakalamak için her türlü yöntemi denedi. Ancak tüm çabalar boşa çıktı. Şahin, tuzaklardan ve yemlerden ustaca kaçmayı başardı.Yine de şahin yetiştiricileri, pes etmediler. Birçok uzman, kuşu yakalamak için uzun saatler boyunca bölgede kaldı. Bir yetiştirici,ifadelerini kullandı.Köylüler için en beklenmedik çözüm ise 40 yaşındaki fizyoterapist Steve Harris’ten geldi. Harris, sabah koşusunu yaparken, şahin tarafından sürekli olarak takip edildi. Başta bunun normal bir davranış olduğunu düşünen Harris, şahin birkaç kez daha onu takip ettiğinde, kuşun üzerine gelmeye başladığını fark etti.Korku içinde koşmaya devam ederken, şahin Harris’i bahçesine kadar takip etti. Tam bu noktada, Harris hızla bir kafes atarak kuşu yakalamayı başardı.Harris, yaşadığı korkuyu The Telegraph’a şöyle anlattı:Ayrıca Harris, kuşun bu kadar yerleşim bölgesinde kalmasını, bölgedeki insanlar tarafından beslenmiş olabileceği şeklinde yorumluyor. Çünkü daha önce bir köylü, şahinin pençelerinde bir sosisle uçtuğunu görmüş, bir diğer köylü ise şahin yetiştiricilerinin kuşa yavrular bırakıldığını belirtmişti. Ancak her seferinde, kuş o kadar zekiydi ki kurulan tuzakları hızla geçti ve köylüler her defasında başarısız oldu.Bu olay, köylüler için büyük bir rahatlama kaynağı oldu. Çünkü şahin, sadece yetişkinleri değil, çocukları da hedef almış ve yerel parkta oyun oynayan çocuklar bile dışarı çıkmamıştı. Steve Harris’in çağrısından hemen sonra, 65 yaşındaki Alan Greenhalgh, 50 yıldır şahin yetiştiriciliği yapan deneyimli bir uzman olarak bölgeye geldi. Greenhalgh, kuşun kanadını güvenli bir şekilde tuzaktan çıkardı ve nihayetinde şahin artık tamamen yakalanmış oldu.Şahinin yakalanmasının ardından Flamstead köyünde büyük bir mutluluk yaşandı. Dört haftadır korku içinde dışarı çıkmak zorunda kalan köylüler, nihayet özgürce dolaşmanın huzurunu ve güvenini yeniden hissetmeye başladılar.Bazı köylüler, şahin yetiştiricilerinin etrafında toplanarak,diyerek kuşun yakalandığına inanamadılar.Bir köylü ise,diyerek, yaşadıkları korkuyu geride bırakmanın mutluluğunu dile getirdi.Köydeki okul müdürü Jacqui Walton Jones isediyerek olayın bölge halkı üzerindeki olumlu etkisini vurguladı. Yakalanan şahin, mükemmel durumda olduğu belirtilerek yeni bir şahin yetiştiricisine teslim edilerek eğitilmek amacıyla teslim edildi.The Telegraph’ın ‘Hawk captured after bloody reign of terror in quiet village’ başlıklı haberinden derlenmiştir.