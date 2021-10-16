Köy sakinlerini delirten gizemli ses! 'Adeta işkence çekiyoruz'

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İngiltere'nin Halifax bölgesindeki bir köyün sakinleri bir yıldır sürekli duydukları gizemli bir uğultudan şikayetçiler. Düşük seviyeli uğultu köylüleri uyuyamaz hale getirdi ve bir çoğu sağlık şikayetleri olduğunu iddia ediyor.

BAŞ AĞRISI, SİSLİ BEYİN, UYKUSUZLUK...

Köylülerin şikayetçi olduğu rahatsızlıklar arasında uykusuzluk, baş ağrısı ve başın ön kısmına baskı, sisli beyin, ağrılı kulaklar, stres ve kaygı yer alıyor.

ÇOK SAYIDA POTANSİYEL KAYNAK VAR, ÇÖZÜM YOK

Yetkililer, yaptıkları araştırmalarının "çok sayıda potansiyel kaynak" içerdiğini belirtse de gizemli uğultuya henüz bir çözüm bulunmuş değil. Köylüler, belediyenin gizemli sesin kaynağını bulma arayışından vazgeçtiği endişesiyle daha fazla araştırma yapılması için bir imza toplayıp dilekçe verdiler.

"ADETA İŞKENCE ÇEKİYORUZ"

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Köy sakinlerinden Calderdale Konseyi meclis üyesi Yvonne Conner, köyde yaşayan insanların bir yıldır adeta işkence çektiğini belirterek 'Bazı komşularım hafta sonları kurtulmak için tatil rezervasyonları yaptırıp gidiyor' dedi.

SEBEBİ SANAYİ KAYNAKLARI MI?

Yerel halk sesin sanayi birimlerinden geliyor olabileceğini belirtirken şimdiye kadar tam 450 kişi dilekçeye imza attı. Rahatsız edici sesin yaklaşık 2 yıl önce başladığı belirtildi