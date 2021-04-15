Kovulduğu Atina’ya başkan olarak döndü

Libya’nın Atina büyükelçisi iken deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanması üzerine, 72 saat süre tanınıp sınır dışı edilen Menfi, Yunan başkentinde Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

MÜZAKERE BAŞLATILDI

Menfi-Miçotakis görüşmesinde, iki ülke arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesi amacıyla 10 yıl önce kesilen müzakerelerin tekrar başlatılması kararlaştırıldı. Başbakan Abdülhamid Dibeyde daha önce, müzakerelerin sadece Libya ile Girit Adası arasındaki deniz bölgesi ile ilgili olacağını söylemişti.

Açıklamalarında bu defa Türkiye-Libya anlaşmasına hiç değinmeyen Miçotakis, Menfi’ye hitap ederek, “Yunanistan ile deniz yetki sınırlarının belirlenmesi gibi kritik konuları görüşme niyetinizi selamlıyorum. Yunanistan, Libya’nın dostudur. Libya, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nde (AB) daima istikrarlı bir dostu ve müttefiki olacağını bilmelidir” dedi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmesinde Başkanlık Konseyi’nin uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin bulunmadığını duyurdu.

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