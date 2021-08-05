'Kovid bana bir şey yapamaz' demişti... Son sözleri 'Keşke aşı olsaydım' oldu!

İngiltere'nin Southport kentinde yaşayan 42 yaşındaki bir çocuk babası John Eyers, dağcılık yapan, fitness meraklısı, sağlıklı bir adamdı. Koronavirüs salgınına karşı başlayan aşılama kampanyasına inanmadı ve çok sağlıklı olduğunu, aşı yaptırmasa da Kovid-19'u yeneceğini düşündü.

Eyers'ın ikiz kız kardeşi Jenny McCann onu 'Tanıdığım en fit ve sağlıklı insandı.' diyerek anlatıyor. Ancak Eyers'ın kardeşi ve annesi gözlerinde yaşlarla onu koronavirüs yüzünden kaybettiklerini açıkladılar.

Kardeşi Eyers’ın Koronavirüs’e yakalanmadan önce Galler dağlarına tırmandığını, virüsü kapmadan bir ay önce de kamp yaptığını söyleyen Jenny McCann, Eyers’ın yoğun bakıma alındığını ve orada tedavi gördüğü sırada “Keşke aşı olsaydım” dediği anlattı.

Eyers’ın hastanede solunum cihazına alınmadan önce aşı olmadığı için yaşadığı pişmanlığı gözleriyle gördüğünü anlatan acılı kardeş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kimsenin sağlıklı olmasına güvenmemesi gerektiği ve herkesin Kovid-19'dan korunmak için aşı olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de dahil dünyanın birçok ülkesinde sağlık çalışanları hastanede yatan ve durumu ağırlaşan hastaların Kovid aşısı yaptırmadıkları için pişmanlık yaşadığını dile getirmeye devam ediyor.

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