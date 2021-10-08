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Kovid aşısını reddeden kadına böbrek nakli reddedildi

#KORONAVİRÜS #COVID-19#Aşı
Kovid aşısını reddeden kadına böbrek nakli reddedildi

Dini inançları gereği aşı olamayacağını savunan 56 yaşındaki Lutali, 5. evre böbrek hastalığına sahip olmasına rağmen aşı olmayı reddedince kendisine böbrek nakli yapılmadı.

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Colorado'lu bir kadın, hastanesinin Kovid aşısı olana kadar böbrek nakli ameliyatını onaylamayacağını öğrendiğinde, sağlık ihtiyaçlarını dini inançlarıyla karşı karşıya getiren zor bir kararla karşı karşıya kaldı.
Muhafazakar bir Hristiyan olan 56 yaşındaki Lutali, kendisini ölüm riskiyle karşı karşıya bırakan 5. evre böbrek hastalığına sahip olmasına rağmen, kök hücrelerin aşıların geliştirilmesinde oynadığı rol nedeniyle aşı olmayı reddetti.

ÖLÜM KORKUSU YAŞAMIYORUM

Lutali'ye göre, hastanesi onu COVID-19'dan kurtarmakta o kadar ısrarcıydı ki, bunun için nakil ameliyatını engelleyerek muhtemelen ölmesine izin verecekti. Bir mezhebe mensup olmayan Lutali, ahirete olan inancından dolayı ölüm korkusuyla yaşamadığını söyledi. Teksas ya da Florida'da aşı olmadan nakil alabileceği başka bir hastane arayan Lutali, “Seçimlerime göre yaşayabileceğim bir şey olacağına dair umudum var” dedi.

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BAĞIŞÇILARIN TESTİ NEGATİF OLSA BİLE KORONA GEÇEBİLİR

Sözcü Dan Weaver, UCHealth'in nakil alıcılarının aşılanmasını gerektirdiğini çünkü alıcıların COVID-19'a yakalanma, hastaneye kaldırılma ve virüsten ölme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Aşısız bağışçıların başlangıçta testleri negatif olsa bile COVID-19'u alıcıya geçirebileceklerini ifade etti.

Weaver ayrıca, "Çalışmalar, COVID-19'a yakalanan nakil hastalarında ölüm oranının %20 veya daha yüksek olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

NAKİL HASTALARI İÇİN AŞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Amerikan Hastaneler Birliği (AHA), birçok nakil programının, bağışıklık sistemlerinin zayıflamış durumu nedeniyle hastaların COVID-19 için aşılanmalarında ısrar ettiğini açıkladı. AHA başkan yardımcısı Nancy Foster yaptığı açıklamada, herhangi bir ameliyat hastanın bağışıklık sistemini çökertip daha sonra COVID-19'a yakalanmaya karşı savunmasız bırakabilirken, organ nakli alıcılarının daha da fazla risk altında olduğunu söyledi. Foster ,“Zira bu hastalar vücudun yeni organı reddetmesini önlemek için çok güçlü ilaçlar kullanmak zorundalar. Ve bu ilaçlar bağışıklığa çok zarar veriyor.” dedi.

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ORGAN NAKLİNDEN EN AZ BİRKAÇ HAFTA ÖNCE YAPILMALI

Amerikan Transplantasyon Derneği'nin seçilmiş başkanı ve bulaşıcı hastalık doktoru Dr. Deepali Kumar, “COVID-19 aşısı almak için en iyi zaman organ nakli öncesidir. Zaman kalırsa, hastalar mevcut aşıların ikinci dozunu nakilden en az birkaç hafta önce almalıdır. Vücudun aşıya karşı iyi bir bağışıklık tepkisi olması için bu gereklidir” dedi.

HER MEZHEP FARKLI YORUM YAPIYOR

Hristiyanlıkta birçok büyük mezhebin COVID-19 aşılarına itirazı yok. Ancak, fetal dokudan türetilen hücre hatlarının çeşitli aşıların ve ilaçların araştırılmasında ve geliştirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak rol oynaması nedeniyle, aşıların piyasaya sürülmesi hararetli tartışmalara yol açtı.New Orleans ve St. Louis'deki Roma Katolik liderleri, Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşısını "ahlaki açıdan taviz vermiş" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti. J&J, aşısında cenin dokusu olmadığını vurguladı.

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PAPA: AŞI OLMAMAK İNTİHAR

Ayrıca Vatikan'ın doktrin ofisi, Katoliklerin kürtajla alınan fetüslerden elde edilen hücreleri kullanan araştırmalara dayanan COVID-19 aşıları almasının "ahlaki açıdan kabul edilebilir" olduğunu söyledi.
Bütün aşıları tam olan Papa Francis aşı olmamanın "intihar" olacağını söyledi.

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#KORONAVİRÜS #COVID-19#Aşı