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Kovid aşısı sonrası regl düzeni kısa süre değişebilir

#Koronavirüs#Aşı#Regl Döngüsü
Kovid aşısı sonrası regl düzeni kısa süre değişebilir

İngiltere'de önde gelen menstruasyon uzmanlarından Dr. Victoria Male, Covid-19 aşısı sonrası kadınlarda regl düzeninde küçük değişimler görülebileceğini ancak bunun kısa sürede normale döndüğünü söyledi.

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Imperial College London'dan Dr. Male, ABD'de ve Norveç'te bu konuda yapılan çalışmaları "güven verici" olarak değerlendirdi.

Aşının doğurganlık ya da hamilelik üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna ilişkin ise kanıt bulunmuyor.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA), Covid-19 aşısı olduktan sonra yaşanan beklenmedik zamanda kanama, daha ağır ya da geciken adet dönemlerine dair 37 binden fazla başvuru aldı.

Aşı ile regl düzeninin bağlantılı olduğuna dair bir kanıt olmadığı söylendiyse de bilim insanları daha fazla araştırma yapma çağrısında bulunmuştu.

Üreme bağışıklığı uzmanı olan Dr. Male, British Medical Journal'a (BMJ) yazdığı makalede iki noktaya değiniyor.

Bir adet döngüsü izleme uygulaması kullanan yaklaşık 4 bin kadın üzerinde yapılan ABD merkezli araştırma, katılımcıların bir sonraki regl dönemlerinin ikinci bir aşı dozundan sonra yarım gün geciktiğini, ancak ilkinden sonra herhangi bir gecikme olmadığı sonucuna ulaştı.

ORTAK ŞİKAYET

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Aynı döngüde iki doz aşı yaptıran kadınlar regl döngülerinde iki günlük bir gecikme yaşadıklarını belirttiler. Ancak Dr. Male'e göre, iki doz arasında en az sekiz hafta bulunmasını öneren İngiltere'de bu pek olası değil.

Araştırmaya göre, aşılanmamış 25 kadından biriyle karşılaştırıldığında aşılanmış her 10 kadından birinin döngü uzunluğu sekiz günden fazla değişti. Ancak iki döngüden sonra adet düzenleri normale döndü.

Norveç'te 5 bin 600'den fazla kişiyle yapılan başka bir çalışma ise, regl döneminin doğal olarak ne kadar değişebileceğini gösteriyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ında aşılanmadan önce en az bir adet dönemi değişikliği oldu. En yaygın şikayet ise normal kanamadan daha ağır geçmesiydi.

Dr. Male, "Aşılamadan sonra adet döngüsünde değişiklikler meydana geliyor, ancak bunlar doğal döngüye bakılınca küçük değişimler ve hızla normale gönüyor" diyor.

Kadınların endişelerinin daha çok "Covid-19 aşılarının kadın kısırlığına neden olduğuna dair yanlış bilgiden" kaynaklandığını ekliyor.

Bu bilgileri netleştirmek için gebe kalmaya çalışan çiftlerde hamile kalma oranlarına ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

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Diğer taraftan, Covid-19 enfeksiyonu "sperm sayısını ve kalitesini azaltabilir".

Kadınlara yaklaşık 51 milyon doz Covid-19 aşısının yapıldığı İngiltere'de de yakın zamanda, aynı menstrual döngü izleme uygulamasını kullananlar üzerinde bir çalışma yapılması bekleniyor.

Dr. Male, adet ve üreme sağlığının "düşük öncelikli" tutulmasından dolayı bu noktaya ulaşmanın uzun zaman aldığını söylüyor.

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