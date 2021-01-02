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Haber Giriş: 02.01.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Kovid-19’un yeni türü Vietnam’a sıçradı

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Kovid-19’un yeni türü Vietnam’a sıçradı
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Vietnam Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Kovid-19’un mutasyona uğrayan yeni türünün Vietnam’da tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Kovid-19’un yeni türü Vietnam’a sıçradı. Vietnam Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Kovid-19’un mutasyona uğrayan yeni türünün 22 Aralık’ta İngiltere’den Vietnam’a seyahat eden 45 yaşındaki bir kadında tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlık, kadının şu anda ülkenin güneyindeki Tra Vinh eyaletinde karantina altında olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı, kadının Vietnam’a geldikten birkaç gün sonra semptom göstermeye başladığını ardından 24 Aralık’ta yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve virüsün yeni türünü taşıdığının tespit edildiğini ifade etti.

Vietnam’da salgının başından bu yana bin 474 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeni ile 35 kişi hayatını kaybetti.

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