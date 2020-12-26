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Haber Giriş: 26.12.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Kovid-19’un yeni mutasyonu İsveç’e sıçradı

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Kovid-19’un yeni mutasyonu İsveç’e sıçradı
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İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

 

İngiltere'de tespit edilen Kovid-19’un mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı olan yeni türü Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide Kovid-19 semptomlarının görülmesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı ve Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni türüne yakalandığının tespit edildiği aktarıldı.

İsveç Sağlık Ajansı yetkilisi Sara Byfors yaptığı açıklamada, kimliği açıklanmayan yolcunun İsveç'e geldikten sonra karantina altına alındığını ve şu ana kadar başka bir pozitif vaka tespit edilmediğini ifade etti.

İsveç, Kovid-19’un yeni türü ile ilgili endişeler nedeniyle bu ayın başlarında İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirmişti.

 

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