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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Kovid-19'un hızlı yayılan türü ABD'nin Kalifornia eyaletinde de görüldü

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Kovid-19'un hızlı yayılan türü ABD'nin Kalifornia eyaletinde de görüldü
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne ABD'nin Kalifornia eyaletinde de rastlandı.

Kalifornia Valisi Gavin Newsom ile ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, video konferansla Kalifornia'nın ABD'de Kovid-19'un hızlı yayılan türünün görüldüğü ikinci eyalet olduğunu açıkladı.

Fauci, hızla yayılan türe, Kalifornia'da rastlanmasına şaşırmadığını, yakın gelecekte bu türün diğer eyaletlerde de görülebileceğini belirterek "Kalifornia sakinleri, bunun tuhaf bir şey olduğunu düşünmemeli. Zaten beklenen bir durumdu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türü, ABD'nin ilk olarak Colorado eyaletinde görülmüştü.

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