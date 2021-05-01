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HaberlerDünya HaberleriKovid-19'un doğum yeriydi... Salgını yendiler, şimdi topluca tatile çıkıyorlar
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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Kovid-19'un doğum yeriydi... Salgını yendiler, şimdi topluca tatile çıkıyorlar

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Kovid-19'un doğum yeriydi... Salgını yendiler, şimdi topluca tatile çıkıyorlar

Koronavirüsün ortaya çıktığı ve salgının başında çok büyük kayıpların verildiği ülkede hayat normale döndü. Çin'de 5 günlük İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde 18,3 milyon tren yolculuğu yapılması bekleniyor. Çin halkı tatilin keyfini yaptığı yolculuklarla çıkarıyor.

Çin'de 1 Mayıs'ta başlayan 5 günlük İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde 18,3 milyon tren yolculuğu yapılacağı tahmin ediliyor.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Devlet Demiryolları Grubu, 5 günlük tatilde tekil tren yolculuklarının sayısının, 106 milyonu bulmasının beklendiğini açıkladı.

Kuruluş, tatilin ilk gününde 18,3 tekil yolculuk yapılmasını beklediklerini bildirdi.

Yolculuk sayılarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki 2019 İşçi Bayramı'na kıyasla, tatilin ilk gününde yüzde 6,1, toplamda ise binde 8 artması bekleniyor.

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Çin'de bazı kentlerde, Hindistan'da mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandı

Artış, Kovid-19 salgının kontrol altına almayı başaran ülkedeki halkın güven duygusunun işareti olarak yorumlanıyor.

Kovid-19un doğum yeriydi... Salgını yendiler, şimdi topluca tatile çıkıyorlar
ÇİN SEDDİ ZİYARETÇİ REZERVASYONLARI LİMİTE YAKLAŞTI

Öte yandan tarihi Çin Seddi'ni en çok ziyaretçi çeken bölgesi olan Pekin'in 80 kilometre kuzeyindeki Badaling'de 1-3 Mayıs tarihlerinde, Kovid-19 nedeniyle hafta sonları için belirlenen 50 binlik ziyaretçi limitine yaklaştığı, bu sabah itibarıyla 48 bin 750 rezervasyon yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin, aldığı tedbirlerle salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.

Ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 vaka görülürken hayatını kaybeden olmadı.

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