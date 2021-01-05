MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi
GeriDünya Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüs türüne İran'da da rastlandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne İran'da da rastlandı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, İngiltere'den ülkeye giriş yapan bir İran vatandaşında koronavirüs mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Nemeki, hastanede karantinaya alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakınlarında virüse rastlanmadığını belirtti.

İran, İngiltere'de mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine 21 Aralık'ta bu ülkeye uçuşları iki hafta süreyle durdurmuştu. Uçuş yasağı pazar günü 19 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle