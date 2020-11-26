MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok
GeriDünya Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olmasına neden olan bir mutasyonu barındığına dair kanıt elde edilmediği bildirildi.

New Atlas sitesinin haberine göre, Londra Üniversitesi Akademisinden bir grup genetik bilimcinin yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Kovid-19'un, yıl başından beri genomunun takibinden bu yana sadece ılımlı genetik çeşitlilik elde edildiğini ortaya koyan araştırmada, 99 ülkeden 40 binden fazla kişiden alınan küresel virüs genom veri kümesi incelendi.

Bilim insanları, 12 bin 706 eşsiz genom mutasyonu tespit ederken, en az üç durumda bağımsız ortaya çıkan 185 özel mutasyona odaklandı.

Virüsün evrim ağacı modelini çıkaran uzmanlar, tekrarlayan 185 mutasyonun herhangi birine, yakından bağlantılı diğer virüs varyasyonlarıyla kıyaslandığında çok rastlanıp rastlanmadığını inceledi.

Bilim insanları, herhangi bir mutasyonun daha bulaşıcı olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.

Tekrarlayan bağımsız mutasyonlar, aynı mutasyonlar sıklıkla ortaya çıkarsa, uyumsal baskının neticesine işaret edeceklerinden önemli olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar ayrıca Kovid-19 tekrarlayan bağımsız mutasyonlarının büyük bölümüne, konakçının doğal bağışıklığının sebep olduğu varsayımında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle