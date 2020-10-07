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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü

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Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 986 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 555’e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 72 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 757 bin 132’ye çıktı.

Ülkede, şimdiye dek 5 milyon 744 bin 693 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.

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