Kovid-19'da korkutan araştırma: Her üç kişiden birinde bu sorunlar görülüyor!

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.

Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Kovid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

KORONAVİRÜS SONRASI BEKLEYEN TEHLİKE

Akciğerleri etkilemesiyle bilinen koronavirüsün, hastalarının 3'te 1'inde ciddi şekilde beyin ve sinir sistemi problemleri yarattığını bildiren elde edilen verilerle bu hastalığın artık en az akciğer kadar beyini de etkilediğinin görüldüğünü konusunda uyarıda bulunuyor.

Kovid-19 geçiren kişilerde baş ağrısı, beyinde iltihap, beyin zarlarında iltihap, sinir sisteminde koku- tat duyusunun kaybı, felçlerin tetiklenmesi, denge kaybı, görme kaybı, omurilik etkilenmesine bağlı felçler ve başka birçok nörolojik problemlerin de görülebildiği bilim insanları tarafından açıklandı.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmanın sonucuna göre bilim insanları koronavirüs hücrelerinin beyinde kendini kopyalayarak sağlıklı hücreleri de enfekte ettiğini ortaya çıkarmıştı. Buna göre sağlıklı beyin hücrelerinin yakınında yer alan bu virüslü hücreler sağlıklı olanları adeta boğarak oksijensiz kalmalarına ve ölmelerine neden oluyor!

Bilim insanlarının daha önce yaptığı araştırmalarda da Kovid-19'a yakalanan hastalar arasında %30 ila %84 oranındaki hastanın nörolojik semptomlar geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan koronavirüsle enfekte olan beyin hücrelerinin hastalığı yenen kişilerden alan antikorlarla düzelebildiği açıklandı. Bu sonuca laboratuvarda geliştirilen beyin üzerinde yapılan çalışmalarla varıldı. Böylece koronavirüsün kendini kopyalayıp beyin hücrelerini öldürdüğünü kanıtlarken bir yandan da vakalarda görülen hezeyan ve beyin sisi gibi semptomlara da açıklık getirilmiş oldu.

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