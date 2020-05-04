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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

Kovid-19 vaka sayısında Güney Kore’de 8, Tayland’da 18 artış

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Kovid-19 vaka sayısında Güney Kore’de 8, Tayland’da 18 artış
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Asya ülkelerinden Güney Kore’de son 24 saatte 8 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 yeni vaka görüldü, salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 

Incheon ve Ulsan kentleriyle, Gyeonggi ve Jeon-nam eyaletelerinde birer vaka görülürken, 4 vaka ise havaalanlarında saptandı. Vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.

Böylelikle ülkedeki toplam Kovid-19 vakası 10 bin 801’e, ölü sayısı ise 252’ye çıktı.

TAYLAND’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Tayland Kovid-19 Durumu İdare Merkezinin açıklamasına göre de ülkede 27 Nisan’dan bu yana 10’un altında seyreden günlük vaka sayısı, son 24 saatte 18 arttı.

Söz konusu vakalar ülkenin Malezya sınırındaki Songkla kentinde göçmen girişinde tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 bin 987’ye yükseldi.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 54 kişi hayatını kaybetti. 

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3,5 milyonu geçerken, salgın nedeniyle 240 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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