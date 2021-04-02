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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 05:29 | Son Güncelleme:

Kovid-19 Tunus'ta 31 can daha aldı

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Kovid-19 Tunus'ta 31 can daha aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 31 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 843'e yükseldi.

Açıklamada, 1290 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 255 bin 308'e çıktığı, 217 bin 928 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

YEMEN

Yemen'in Taiz kentinde, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 88 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Taiz Emniyeti Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılığın talimatıyla hafif suçlardan hüküm giymiş 88 kişinin salıverildiği kaydedildi.

Söz konusu kararın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alındığı ifade edildi.

Yemen'de son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle 906 kişi öldü, 4 bin 531 kişi virüse yakalandı, 1682 kişi iyileşti.

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