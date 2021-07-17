Kovid-19 salgınında Hindistan'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38 bin 79 yeni vaka tespit edilirken 560 kişi öldü, 43 bin 916 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 424 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

İyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 227 bin 792 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,3 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 31 milyon 64 bin 908'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 413 bin 91'e çıktı.

UYGULANAN AŞI DOZU 399 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 399 milyon 700 bin dozun üzerinde aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

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