Kovid-19 pandemi ilan edildi

DÜNYA Sağlık Örgütü, aralık ayından bu yana dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınını dün “pandemi” kategorisine aldı. Türkiye’de de ilk vaka önceki gün tespit edildi. Virüs, ilk kez saptandığı tarihten yaklaşık 90 gün sonra ülkemize ulaştı. Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise durum, ilk haftalara kıyasla ‘görece’ kontrol altına alınmış durumda. Ülkede Kovid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, sadece 24 yeni vaka saptandı. Yeni can kayıplarının tümü, salgının ‘merkez üssü’ Hubei eyaletinde oldu. Diğer yandan şüpheli vaka sayısı 285’e, gözetim altındaki kişi sayısı 14 bin 607’ye geriledi. Vuhan’da metro, otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma hizmetlerinde uygulanan yasak ise devam ederken, eğitim ve öğretime ara veren okullar ikinci bir emre kadar kapalı kalmaya devam edecek.

‘AVRUPA’YI KIRMIZI BÖLGE İLAN EDELİM’

Çin’in ardından virüsün en çok etkilediği ülkeler sırasıyla İtalya ve İran olarak kayda geçti. İtalya’da yaklaşık 20 gün önce patlak veren Kovid-19 salgını, kısa süre içinde ülkede 10 binden fazla kişiye bulaştı. Ölü sayısının çok hızlı şekilde artması ve 827’ye ulaşması, yetkililer tarafından ‘tsunami’ gibi geldiği şeklinde yorumlandı. İtalya’da, aşırı sağdaki ana muhalefet partisi Lig’in lideri Matteo Salvini, sadece İtalya’nın değil, tüm Avrupa’nın ‘kırmızı bölge’ ilan edilmesi gerektiğini söyledi.



İRAN KABİNESİNDE MASKELİ ÖNLEM

Salgın sokaktaki insan kadar siyaset dünyasını da etkiliyor. İran’da aralarında cumhurbaşkanı yardımcısının da bulunduğu üst düzey isimlere hastalığın bulaşması üzerine Tahran’da dünkü bakanlar kabinesi maskeli yapıldı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, toplantıda maske takmazken diğer bakanların maske takması ve aralıklı oturmaları dikkat çekti. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışma meclisi üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed, milletvekili Fatma Rehber, İran’ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetmişti. İran’da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur’un da olduğu 23 milletvekili ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor.

AVRUPALI LİDERLER GÖNÜLLÜ KARANTİNADA

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, hafta sonunu İtalya’da geçirmesi nedeniyle, önceki gün kendini tedbiren evinde karantinaya aldığını açıkladı. Kıbrıs Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, geçen hafta Atina’ya yaptığı ziyaret nedeniyle kendini ev hapsine aldı. Şilluris, heyette yer alan herkesin gönüllü izolasyona girdiğini duyurdu. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise kendisini ziyaret eden çocukların okul arkadaşlarından birinin hastaneye kaldırılması üzerine iki hafta boyunca programlarını iptal etti.