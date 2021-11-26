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Kovid-19 ilacı Molnupiravir’in etkinliği düştü

#Koronavirüs İlacı#Molnupiravir#Merck
Kovid-19 ilacı Molnupiravir’in etkinliği düştü

ABD'li ilaç firması Merck, Covid-19'a karşı geliştirdiği hap formundaki ilk ilacı Molnupiravir’in Covid-19’un ağır etkilerini ve virüs kaynaklı ölüm oranlarını yüzde 50 değil yüzde 30 azalttığını duyurdu.

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ABD’li ilaç firması Merck, geçtiğimiz haftalarda korona virüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki Molnupiravir adında ilaç geliştirdiğini açıklamış, 775 hastadan elde edilen verilere göre ilacın enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirtmişti. Molnupiravir’in yeni verilerine göre, ilacın hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını azaltmadaki etkililiği daha önceki verilerinden daha düşük çıktı. Merck tarafından yapılan açıklamada, bin 400'den fazla hastadan elde edilen yeni verilere göre hapın hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada yüzde 30 etkili olduğu bildirildi.

İlacın verileri, Molnupiravir alan hastalarda hastaneye yatış oranı yüzde 6,8 ve 1 can kaybı, plasebo grubunda ise hastaneye yatışlar yüzde 9,7 ve 9 can kaybı olarak güncellendi. ABD'li bir Analist Andrew Baum yaptığı açıklamada, "Başlangıçta artan yaygınlık ve direnişle ilgili endişeler göz önüne alındığında, hükümetlerin hem Merck'in Molnupiraviri'ni hem de Pfizer'in Paxlovid'ini sipariş etmeye devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

İNGİLTERE, MOLNUPİRAVİR’İ ONAYLAYAN İLK ÜLKE OLMUŞTU

İngiltere, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) Molnupiravir’e onay vermesinin ardından ilacı onaylayan ilk ülke olmuştu. İngiltere, Merck ile 480 bin Molnupiravir tedavi kürü için anlaşma yapmıştı. İngiltere sağlık yetkilileri, ilacın hafif ila orta şiddette Covid-19 geçirme riski olan kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

Merck, ilacın kullanım izni için ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurmuş, değerlendirme aşamasında olan ilacın onaylanması halinde ABD, yaklaşık 1,7 milyon Molnupiravir tedavisini uygulamaya başlayacak.

Öte yandan hap formunda başka bir Covid-19 ilacı geliştiren Pfizer'in ise laboratuvar denemeleri devam eden ve Paxlovid adıyla piyasa sürülmesi beklenen ilacın ise hastaneye yatış veya ölüm oranını yüzde 89 azalttığı belirtilmişti.

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#Koronavirüs İlacı#Molnupiravir#Merck

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