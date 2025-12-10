×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

'Kovid-19 aşıları çocuk ölümleriyle ilişkili' iddiası: ABD inceleme başlattı

Güncelleme Tarihi:

#Kovid-19 Aşıları#ABD Sağlık Bakanlığı#FDA Soruşturması
Kovid-19 aşıları çocuk ölümleriyle ilişkili iddiası: ABD inceleme başlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 11:01

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Kovid-19 aşılarının ölümlere neden olup olmadığını araştırdığı bildirildi. Soruşturmanın, yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşılarla bağlantılı olduğu şüphesiyle genişletildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

FDA, daha önce çocuklarda Kovid-19 aşılarına bağlı ölüm iddialarını inceliyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, yaptığı açıklamada, "FDA, Kovid-19 aşılarından kaynaklı olma ihtimali bulunan ölümleri, birden fazla yaş grubunda kapsamlı şekilde inceliyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşıları çocuk ölümleriyle ilişkili iddiası: ABD inceleme başlattı

ÇOCUKLARIN AŞIDAN ÖLDÜĞÜ ŞÜPHESİ

The New York Times'ın haberine göre, incelemenin kapsamı, FDA'nın üst düzey aşı yetkilisi Dr. Vinay Prasad’ın kasım sonunda kurum içinde paylaştığı ve basına yansıyan bir notta "yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirildiğini" öne sürmesiyle genişletildi.

Gözden KaçmasınBatı Şeriada İsrail baskını: 100 Filistinli gözaltına alındıBatı Şeria'da İsrail baskını: 100 Filistinli gözaltına alındıHaberi görüntüle

Prasad'ın notunda, FDA'nın aşı onay süreçlerinde daha yüksek bir standart belirleyeceği ve bazı aşılar için yalnızca antikor üretimini değil, hastalığa karşı gerçek koruma sağladığını gösteren verileri de isteyeceği ifade edilmişti.

Haberin Devamı

Kovid-19 aşıları çocuk ölümleriyle ilişkili iddiası: ABD inceleme başlattı

Doktor Vinay Prasad

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI

Öte yandan, Prasad'ın notuna dair FDA da ayrıntı paylaşmazken halk sağlığı uzmanları, virüsün ABD'de 1,2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, bunların arasında 2 binden fazla çocuğun bulunduğunu hatırlatarak değerlendirmelerin bilimsel verilere dayanması gerektiği çağrısında bulundu.

FDA, solunum sinsityal virüsü (RSV) aşı ve tedavilerini de incelemeye aldı. FDA'nın, RSV tedavilerine ilişkin bazı üreticilerle iletişime geçtiği bildirildi.

Gözden KaçmasınABDde küçük uçak seyir halindeki araca çarptıABD'de küçük uçak seyir halindeki araca çarptıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBrezilya Meclisinde kavga çıktı: Polis, milletvekilleri ve gazetecilere müdahale ettiBrezilya Meclisinde kavga çıktı: Polis, milletvekilleri ve gazetecilere müdahale ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid-19 Aşıları#ABD Sağlık Bakanlığı#FDA Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!