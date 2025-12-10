'Kovid-19 aşıları çocuk ölümleriyle ilişkili' iddiası: ABD inceleme başlattı

Haberin Devamı

FDA, daha önce çocuklarda Kovid-19 aşılarına bağlı ölüm iddialarını inceliyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, yaptığı açıklamada, "FDA, Kovid-19 aşılarından kaynaklı olma ihtimali bulunan ölümleri, birden fazla yaş grubunda kapsamlı şekilde inceliyor." ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARIN AŞIDAN ÖLDÜĞÜ ŞÜPHESİ

The New York Times'ın haberine göre, incelemenin kapsamı, FDA'nın üst düzey aşı yetkilisi Dr. Vinay Prasad’ın kasım sonunda kurum içinde paylaştığı ve basına yansıyan bir notta "yaklaşık 10 çocuğun ölümünün aşıyla ilişkilendirildiğini" öne sürmesiyle genişletildi.

Prasad'ın notunda, FDA'nın aşı onay süreçlerinde daha yüksek bir standart belirleyeceği ve bazı aşılar için yalnızca antikor üretimini değil, hastalığa karşı gerçek koruma sağladığını gösteren verileri de isteyeceği ifade edilmişti.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI

Öte yandan, Prasad'ın notuna dair FDA da ayrıntı paylaşmazken halk sağlığı uzmanları, virüsün ABD'de 1,2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, bunların arasında 2 binden fazla çocuğun bulunduğunu hatırlatarak değerlendirmelerin bilimsel verilere dayanması gerektiği çağrısında bulundu.

FDA, solunum sinsityal virüsü (RSV) aşı ve tedavilerini de incelemeye aldı. FDA'nın, RSV tedavilerine ilişkin bazı üreticilerle iletişime geçtiği bildirildi.