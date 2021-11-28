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Kovid-19 aşı kampanyasında matematiği yendiler: Bu İtalyan kasabasında aşılama oranı yüzde 104!

#Koronavirüs Aşı#İtalya#Aşılanma Oranı
Kovid-19 aşı kampanyasında matematiği yendiler: Bu İtalyan kasabasında aşılama oranı yüzde 104

Küçük bir Sicilya kasabası Kovid-19 aşılama kampanyasında ortaya çıkan yüzde 104'lük oranla gündeme geldi. Aşı kampanyasında oldukça başarılı olan kasabanın matematiğin mantığını bile alt üst eden orana nasıl ulaştığı ise merak konusu oldu.

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İtalya, koronavirüs salgınının ilk günlerinde çok yüksek ölüm oranları ve çöken sağlık sistemiyle gündemde kalmış, ancak alınan yoğun önlemler ve aşılama kampanyalarının başlamasıyla rahat bir nefes alabilmişti. Avrupa bir kez daha salgının merkez üssü olmuş ve vaka sayıları çok büyük bir hızla artmaya başlamışken ülkeler de birer birer yeni ve oldukça sert önlemler almaya başladı. Tüm bu alarm durumunun ortasındaki küçük bir kasabadan gelen aşı haberi ise şaşkınlık yarattı.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Monte delle Rose kasabası matematik kurallarını aşan bir aşılanma oranına sahip: Kasabadaki Kovid-19 aşılanma oranı tamı tamına yüzde 104! Peki bu nasıl mümkün olabildi?

Kovid-19 aşı kampanyasında matematiği yendiler: Bu İtalyan kasabasında aşılama oranı yüzde 104

Bu oran gerçekte istatistiksel bir tuhaflık zira İtalya hükümeti aşılanma oranlarını hesaplarken bir şehirde ya da kasabada ikamet etmeyen ancak orada aşılananları da hesaba katıyor. Yani kasabada yaşayan insanlardan hariç olarak sadece orada aşılandıkları için kişiler o istatistiklere dahil ediliyor ve böylece aşılanma oranının zaten yüksek olduğu bir bölge oranlarda yüzde 100'ü geçme imkanına sahip oluyor.

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Cinema Paradiso adlı Oscar'lı ünlü filmin çekildiği yer olarak da bilinen kasabada çift aşılıların oranı oldukça yüksek, hatta nüfusun çoğu üçüncü hatırlatma dozlarını da yaptırmış ya da randevusunu almış durumda. Bu rakamlara kasabayı ziyaret etmek için gelip aşılarını burada yaptıranlar eklenince matematiği yenmek bile mümkün olmuş...

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Kovid-19 aşı kampanyasında matematiği yendiler: Bu İtalyan kasabasında aşılama oranı yüzde 104

Öte yandan bu istatistiğe sahip iki bin 100 nüfuslu kasabada yaşayan insanların büyük bir bölümü 60 yaş üzeri çünkü kasabanın genç nüfusu çalışmak için büyük şehirlere akın etmiş. Kasabada kalan kişilerin aşı konusundaki bilinçli davranışları bu sebepten oldukça önemli zira böyle kırılgan bir nüfusa sahip olan bir bölgede Kovid-19'un yayılması durumunda tüm nüfusun etkilenmesi ve çok yüksek ölüm sayılarına ulaşmak çok olası.

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