‘Kötüleşen ekonomi daha çok can alır’

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi Beyaz Saray’da düzenlenen koronavirüs brifinginde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, salgın nedeniyle alınan önlemlerle sınırlanan ekonomik faaliyetlerin, bir noktada normale dönmesi gerektiği mesajını verdi. Trump, “Doktorlara kalsa bütün dünyayı kapatırlar” diyerek kendisinin bazı bölgeler dışında normal hayata dönülmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Konuşmasında Trump, “Ekonominin kötüleşmesi daha çok can alabilir. İnsanlar böyle zamanlarda intihara daha meyilli olurlar” ifadelerini kullandı. Trump’ın ‘intihar’ vurgusunu defalarca tekrarlaması dikkat çekti. ABD ekonomisinin aylarca kapalı kalmayacağını belirten Trump, ‘haftalar içinde’ bunu çözeceğini belirtti.

UZMANLAR AKSİNİ SAVUNUYOR

Ancak John Hopkins Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Güvenliği Merkezi Direktörü Tom Inglesby, Trump’ın sınırlamaları erken kaldırması halinde milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.