Kötü hava şartları M-4 devriyesini erteletti

Bölgedeki sağanak yağışın devriyenin sorunsuz yapılmasına imkan tanımadığı bildirildi. Güvenlik kaynakları ikinci ortak devriyenin cuma veya cumartesi günü yapılmasının planlandığı bilgisini verdi. Türk ve Rus askerlerinin M-4 üzerindeki ilk ortak kara devriyesi geçen pazar günü yapılmıştı. Serakib’in 2 kilometre batısında yapılan devriye, bölge halkı ve bazı radikal unsurların Rus askerine tepkisi nedeniyle planlanandan daha kısa sürmüştü. m