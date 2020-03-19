Kötü hava şartları M-4 devriyesini erteletti
Moskova'da 5 Mart’ta varılan mutabakat uyarınca dün M-4 karayolunda Türk ve Rus askerlerinin ortaklaşa yapacağı ikinci devriye olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Bölgedeki sağanak yağışın devriyenin sorunsuz yapılmasına imkan tanımadığı bildirildi. Güvenlik kaynakları ikinci ortak devriyenin cuma veya cumartesi günü yapılmasının planlandığı bilgisini verdi. Türk ve Rus askerlerinin M-4 üzerindeki ilk ortak kara devriyesi geçen pazar günü yapılmıştı. Serakib’in 2 kilometre batısında yapılan devriye, bölge halkı ve bazı radikal unsurların Rus askerine tepkisi nedeniyle planlanandan daha kısa sürmüştü. m
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