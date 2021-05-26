Kötü haber Hong Kong'dan geldi: Kovid-19 aşıları çöpe gidecek!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kullanılmayan çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının çöpe atılmak zorunda kalınabileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, nüfusuna yetecek miktardan fazla doza sahip olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, insanların aşı olma konusundaki isteksizliği nedeniyle toplam nüfusun yüzde 20'sinden daha azı aşılandı.

Yetkililer, 2 milyon doza yakın Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının son kullanma süresinin 3 ay içinde biteceği, bu sürenin sonunda kullanılamaz hale gelen büyük miktarda aşının atılmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Hong Kong'da bugüne kadar sağlık sektörü çalışanlarının ancak üçte birinin aşılandığı kaydedildi.

Bölgede aşılanma oranlarında istenilen seviyenin yakalanamamasının sebeplerinin düşük vaka oranları ile vatandaşların hükümete yönelik güvensizliği olduğu iddia edildi.

Öte yandan bazı yerel politikacılar ise, aşılanma oranlarında bir artış sağlanamaması halinde son kullanma süresi geçmek üzere olan aşıların ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç edilmesini önerdi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Avrupa'dan da benzer haberler gelmiş, aşıların türlü sorunlar aşılamadığı için uygulanamadan çöpe atıldığı ortaya çıkmıştı. Üretim kapasitesi ve lojistik engeller nedeniyle dünyada aşı sorunu yaşanırken, Avrupa’da milyonlarca doz aşı çöpe gidiyor. Pfizer&BioNTech’e ait şişelerde 6 doz aşı olmasına rağmen, çoğu ülkede 1 mililitrelik şırınga bulunmaması nedeniyle her şişede 1 doz kullanılamadan atıldığı ortaya çıktı.

Reuters Haber Ajansı, Fransa, İsviçre ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede aşı şişelerinde 6 doz aşı olmasına rağmen, şişelerin üzerinde 5 doz yazması sebebiyle milyonlarca doz aşının çöpe atıldığını duyurmuştu. Daha önce Amerikalı eczacılar Pfizer&BioNTech’e ait beş dozluk şişelerin içinden altı dozluk aşı çıkabileceğini belirtmiş, bu ekstra dozların kullanımı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmıştı. Fakat Fransa, Almanya ve İsviçre’nin de dahil olduğu bazı Avrupa ülkelerinin bu tavsiyeye uymadığı bildirildi.

Fransız yetkililer şişelerden 5 dozdan fazlasının çıktığını kabul ederken, aşının dozunu artırmayı sağlayan 1 mililitrelik şırıngalara sahip olmadıklarını açıkladı. Almanya’daki uzmanlar ise, ülkenin bazı bölgelerinde bu şırıngaların olduğunu, ancak ülkedeki birçok sağlık kuruluşunda mevcut olmadığını ifade etti.

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