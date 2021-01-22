Kostümlü birlik mesajı

ABD’de yeni Başkan Joe Biden’ın yemin törenine, ülkenin önde gelen kadınlarının kıyafetleri damga vurdu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye, First Lady Jill Biden’dan, eski First Lady Michelle Obama’ya ve törende şiir okuyan genç şair Amanda Gorman’a kadar kadın siyasiler kıyafet tercihleriyle adeta ‘birlik mesajı’ verdiler. Aslında bir bütün olarak yemin töreni, siyasi bir formaliteden çok ‘şov’ havasında geçti. Kadınlar, 6 Ocak’taki Kongre baskınının izi silinmek istercesine, özellikle renk tercihleriyle cıvıl cıvıl bir görüntü vermeye çalıştılar.

KAMALA HARRIS’İN MOR TAKIMI

ABD’nin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olarak tarihe geçen Kamala Harris (55), yemin töreni sırasında, siyahi tasarımcılar Christopher John Rogers ve Sergio Hudson imzalı mor bir elbise ve palto ile siyah topuklu ayakkabı giydi. Mor, ABD siyasetinde tarafsız bir renk olarak kabul edilirken, yorumcular bu rengin Cumhuriyetçilerin kırmızı ve Demokratların mavi renklerinin karışımı olduğuna dikkat çekti.

HILLARY: MESAJ VERMEK İÇİN

Eski First Lady Michelle Obama ise tercihini bordodan yana kullandı. Obama, Sergio Hudson imzalı İspanyol paça pantolonuyla dikkat çekti. Eski Dışişleri Bakanı ve eski First Lady Hillary Clinton da, tercihini mordan yana kullandı. Mor takımı ve şalıyla dikkat çeken Clinton, renkler cümbüşünü üzerine giydiği mürdüm rengi paltoyla destekledi. Hillary Clinton, “Başkan Biden’ın birlik temasını vurguladığını biliyoruz. Ve bir arada olmamız gerektiğiyle ilgili sembolik bir mesaj vermek istedim” diye konuştu.

TARAFSIZ TONLAR

ABD’de Demokrat Parti’nin rengi koyu mavi, Cumhuriyetçi Parti’nin ise kırmızı. Bu nedenle Demokrat Partili kadınların mor, bordo gibi daha tarafsız renkler tercih etmesi dikkat çekti. First Lady Jill Biden ise Demokratların geleneksel mavisi yerine daha açık olan okyanus mavisini seçti. Biden, Amerikalı tasarımcı Alexandra O’Neill imzasını taşıyan bir kostüm tercih etti.

Jill Biden