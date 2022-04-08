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Kosta Rika'da acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü

#Kosta Rika#Uçak#Acil İniş
Kosta Rikada acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü

Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

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Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Kosta Rikada acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü

Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kosta Rikada acil iniş yapan kargo uçağı ikiye bölündü

Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

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#Kosta Rika#Uçak#Acil İniş

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