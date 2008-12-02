Kosovalılar BM planını protesto ediyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kosovalılar, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, AB Misyonu'nun (EULEX) Kosova'ya konuşlanmasıyla ilgili 6 maddelik planını yine protesto ediyor.

Başkent Priştine'de, "Vetvendosje" (kendin karar ver) hareketi ve diğer sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla bugün düzenlenen protesto gösterileriyle BM planını reddeden Kosova kurumlarının desteklenmesi de amaçlanıyor.



Kosova polisinin, gösteri dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri aldığı gözleniyor. 19 Kasımda da aynı amaçla başkentte yapılan gösterilere on binlerce Kosovalı katılmıştı.



BAŞBAKAN TAÇİ: "BM'NİN PLANI KOSOVA'DA UYGULANMAYACAKTIR"



Kosova Başbakanı Haşim Taçi de Prizren'e bağlı Reçan'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin 6 maddelik planının Kosova'da uygulanamayacağını söyledi.



Taçi, Kosova Cumhuriyeti'nin bilinen tutumu nedeniyle söz konusu maddelerin hiçbir resmi belgede yer almayacağını vurguladı. EULEX'e destek olacaklarını ve EULEX'in daha ilk günden itibaren somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Başbakan Taçi, aksi takdirde EULEX'in varlığının anlamı olmayacağını savundu.



Taçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in, 1999 yılında NATO ve Sırbistan güçleri arasında imzalanan "Kumanova Anlaşması"nın yeniden gözden geçirilmesi yönündeki önerisiyle ilgili olarak da "kötü ve gerçekleşmeyecek bir hayal" nitelemesinde bulundu.



Başbakan Taçi, Kosova Cumhuriyeti ile ilgili kararların ancak kendi kurumları tarafından alınabileceğini, uluslararası ve Sırbistan yetkililerinin, Kosova Cumhuriyeti sınırları içinde değil ancak Sırbistan içindeki meseleleri tartışabileceklerini ifade etti.