Kosova'dan 'paralel kurumlar kapatıldı' açıklaması

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Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'ın Kosova'daki "paralel ve suç teşkil eden" belediye ve kurumlarının gerçekleştirilen operasyonla kapandığını belirtti.

Operasyon kapsamında Priştine, Lipyan, Obiliç, Kosova Ovası, Vıçıtırın, Novobırdo, Kameniçe, Rahovça, Viti ve Skenderay'daki paralel belediye ofisleri ile yasa dışı posta ve vergi dairelerinin kapatıldığını kaydeden Sveçla, "Söz verdiğimiz gibi, ülkemizin anayasasını ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden Sırbistan'a ait hiçbir paralel ya da suç teşkil eden yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kosova, son dönemde özellikle ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait birçok kurumun ofislerini kapatmıştı.

Bu arada, Kosova ile Sırbistan arasında son dönemde farklı konularda yaşanan sürtüşmeler, iki ülke ilişkilerinin yeniden gerginleşeceği yönünde endişelere yol açıyor.

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Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi, iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.