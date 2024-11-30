Kosova’da kritik altyapıya yönelik saldırının ardından güvenlik tedbirleri arttırıldı! Türkiye'den kınama...

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Kosova’nın Güvenlik Konseyi dün gece geç saatlerde söz konusu saldırıyı görüşmek için toplandı.

Kosova hükümetince yapılan yazı açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi, köprü, trafo merkezi, anten, göl ve kanallar gibi kritik tesis ve hizmetlerin güvenliğini artırmaya yönelik ek tedbirleri onayladı.

Toplantıda ayrıca Kosova polisi ve Kosova Güvenlik Gücü'nün sahada aktif hale getirilmesi ve benzer saldırıları önlemek için kurumlar arası ile uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılması kararı alındı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin Brunei Darusselam’a bugün yapacağı resmi ziyaret de meydana gelen patlama dolayısıyla iptal edildi.

İber Lepenci su kanalında, yetkili kurumlarca gece boyunca yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde geçici bir çözümle tekrar su verilmeye başlandı.

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KOSOVA BAŞBAKANI SIRBİSTAN'I SUÇLADI

Kosova Başbakanı Albin Kurti düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, patlamadan Sırbistan'ı sorumlu tuttu. Kurti, "İçme suyu temini geçici olarak kesintiye uğradı. Bu, kritik altyapımızı yok etmeyi amaçlayan bir suç ve terör saldırısıdır. Şüphesiz, ülkemizdeki elektrik ve su teminini kesintiye uğratma girişimidir. Saldırı profesyoneller tarafından gerçekleştirildi ve bu da bir başka suç ve terör saldırısına işaret ediyor. Bunun, Sırbistan tarafından yönetilen gruplar tarafından düzenlendiğine inanıyoruz. Onarımların zor olduğu önemli bir noktada ciddi miktarda patlayıcı kullanıldı. Hasar onarılmazsa Kosova'nın bazı bölgeleri sabaha kadar elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya. Birçok şehir ve Priştine'nin bir kısmı da içme suyu kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu saldırının sorumluluğu Belgrad resmi makamlarına ve Milan Radoicic liderliğindeki suç örgütlerine ait" ifadelerini kullandı. Sırp kurumları ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından desteklenen Milan Radoicic'in Sırbistan'daki paramiliter ve suç unsurlarını yönettiğini belirten Kurti, "Radoicic gözaltına alınmasına rağmen serbest bırakılmış ve bu tür eylemleri düzenleyerek ülkemize ve halkımıza tehdit oluşturmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

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SIRBİSTAN'DAN KINAMA

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, İber Lepenci su kanalına yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Djuric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "İber Lepenci, elektrik üretimi, tarım, içme suyu ve hizmet verdiği toplulukların genel refahı için olmazsa olmaz olan kritik bir su yoludur. Bu tür yıkıcı eylemler kabul edilemezdir ve korumaya çalıştığımız kırılgan istikrarı tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin faillerinin sorumlu tutulması gerektiğini belirten Djuric, İber Lepenci kanalındaki hasarın onarılması için gerek görülmesi durumunda mali ve teknik destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.



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Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta bulunan ve Kosova'nın su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip su kanalına dün yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlık, Kosova'nın kuzeyinde su ve elektrik altyapısına yönelik saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Zubin Potok'ta bulunan ve ülkenin su ve elektrik tedariki açısından kritik önem taşıyan su kanalına dün yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an evvel tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalarının temenni edildiği açıklamada, "Bu vesileyle Kosova’nın yanında olduğumuzu ve ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazır bulunduğumuzu belirtiyoruz. Bölgede tırmanma yaşanmaması için bütün tarafları itidalli hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OLAY

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Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok’a bağlı Varage köyünde 29 Kasım’da meydana gelen patlama dolayısıyla ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten kömür santrallerine soğutma suyu taşıyan “İber Lepenci” kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin “kritik altyapısını yok etmeyi” amaçladığını belirterek, saldırının düzenlenmesi konusunda Sırbistan’ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

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Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım’da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.