Kosova'da gözaltındaki Almanlar istihbaratçı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Alman hükümeti, Kosova'nın başkenti Priştine'deki AB temsilciliğine patlayıcı attıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 Alman'ın gizli servis BND mensubu olduğunu açıkladı.

İstihbarat faaliyetlerini denetleyen meclis kurulu başkanı Thomas Oppermann, hükümetin, kurulu, bu kişilerin BND görevlisi olduğu yönünde bilgilendirdiğini belirtti.



3 Alman'ın Kosova'da BND adına bulunduğunu söyleyen Oppermann, ancak Almanların görevlerinin ne olduğunu açıklamadı.



Oppermann, gözaltına alınan Almanların saldırıyla ilgisi bulunduğuna dair delil olmadığını da ifade ederek, bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Uluslararası Sivil Daire (ICO) olarak bilinen AB temsilciliğine 14 Kasımda patlayıcı atılmış, saldırı hafif çaplı hasara yol açmıştı.



Gözaltına geçen hafta alınan üç Alman'dan birinin binaya dinamit attığı, diğerlerinin de gözcülük yaptığı ileri sürülmüş, Almanlar ise olay yerine "ne olduğunu öğrenmek için gittiklerini" savunmuşlardı.



Gözaltı süreleri 22 Aralığa kadar uzatılan Almanlar, AB Temsilciliğine bombalı saldırıda bulunarak, "ülkede düzeni bozmaya çalışmak"la suçlanıyor.