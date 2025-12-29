Kosova'da erken seçimlerin kazananı Kurti oldu

Haberin Devamı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun paylaştığı bilgilere göre, yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 99,26'sının sayımı tamamlandı.

Mevcut tabloda Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 49,30'luk oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 21,01 ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve yüzde 13,68 ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) izliyor. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0,61'lik bir oy oranına ulaştı.

'KOSOVA TARİHİNİN EN BÜYÜK SEÇİM BAŞARISI'

Parti genel merkezinde basın mensuplarına demeç veren Başbakan Kurti, mevcut tablonun Kosova tarihinin en büyük seçim başarısına doğru gittiğini kaydetti.

Haberin Devamı

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından yeni kabineyi kurarak başarılı icraatlarını sürdüreceklerini vurgulayan Kurti, uluslararası sözleşmelerin parlamentodan onayı sürecinde muhalefet partilerinden destek beklediklerini aktardı.