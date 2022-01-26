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Kosova'da elektrik zammına protesto

#Kosova#Elektrik Zammı#PROTESTO
Kosovada elektrik zammına protesto

Kosova’da elektrik fiyatlarına gelen zam nedeniyle sivil toplum kuruluşları ve muhalefet parti tarafından protesto düzenlendi.

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Kosova’da elektrik fiyatlarına gelen zam, halkı sokağa döktü. Başkent Priştine’de sivil toplum kuruluşları ve Sosyal Demokrat Partisi tarafından düzenlenen protestoda, elektrik fiyatlarına yapılan zam kararının geri alınması talep edildi.

Protestoya katılan vatandaşlar, kademeli tarife uygulamasına da karşı çıktıklarını söyledi. Şehir merkezindeki Zahir Pajaziti meydanından başlayarak Başbakanlık binasına kadar yürüyen eylemciler, ellerinde “Bir sent fazla yok” pankartı taşıyarak “Elektrik bir lüks değil”, Sırpların elektrik için para ödemediği kastedilerek "Kuzeye para ödemeyeceğiz", "Elektik dağıtım şirketi millileştirilsin" sloganları attı. Başbakanlık binasının önüne yürüyen protestocular, Kosova

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Protestoyu organize eden sivil toplum kuruluşları adına konuşan Anita Mjeku, Kosova Enerji Düzenleme Kurulu’nun, elektrik fiyatını artırma talebinden kaynaklandığını söyledi. Covid-19 salgınının ve ekonomik krizin giderek arttığına dikkat çeken Mjeku, elektrik fiyatına fahiş zam yapılması talebinin, Kosovalıları daha da yoksullaştıracağını söyledi.

Vatandaşların mevcut tarifelerle ayda 50 euro tutarında fatura ödediklerini, yeni tarifelerle Başbakan Kurti tarafından aldatıldıklarını savunan Mjeku, “Başbakan Kurti bir seçim yapsın, ya vatandaşlar, ya da elektrik dağıtım şirketi (KEDS). Faturayı ne kadar ödediğimizi biliyoruz. Elektriğe bir sentten fazla vermeyeceğiz” dedi.

Hükümetin zam kararını geri almasını ve KEDS şirketini millileştirmesini talep eden Mjeku, aksi takdirde protesto eylemlerinin durmayacağını söyledi.

ZAM KARARINA MUHALEFET PARTİSİNDEN DE PROTESTO

Sosyal Demokrat Partisi’nden olan bir grup protestocu Başbakanlık binasının önüne giderek elektrik fiyatlarına yapılan zammı protesto etti. Grup ve polis arasında kısa süreli bir arbede yaşanmasının ardından kameraların karşısına çıkan Sosyal Demokrat Partisi Temsilcisi Nol Nushi, hükümetin tamamen KEDS gibi özel bir şirkete bağlı olarak davrandığını söyledi.

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Polisin protesto eylemi sırasındaki davranışlarından da şikayet eden Nushi, “Bu hükümetin güvenlik görevlilerinin ve polisinin kağıt bir pankart için kabul edilemez davranışına tanık oldunuz. Hükümetin hangi faaliyetten korktuğunu görebilirsiniz, ancak aldıkları kararlardan tamamen paniğe kapıldıkları ortada. KEDS gibi özel bir şirkete tamamen boyun eğmekteler” dedi.

Nushi, Başbakanlığın, vatandaşların çıkarlarını temsil eden bir devlet dairesi değil, KEDS ve KESCO’ya tamamen boyun eğen bir ofis olarak davrandığını ileri sürerek, PSD’nin enerji fiyatlarındaki artışla bağlantılı olarak Cumartesi günü bir geniş halk kitlesinin katılımıyla protesto düzenleyeceğini duyurdu.

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#Kosova#Elektrik Zammı#PROTESTO

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