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Kosova'da bomba

Kosovada bomba

Kosova'da Avrupa TemsilciliÄŸi'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ±da bulunarak, "ülkede düzeni bozmaya çalÄ±ÅŸmakla" suçlanan 3 kiÅŸinin Alman ordusunda asker olarak görev yaptÄ±klarÄ± iddia edildi.

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Olay sonrasÄ± tutuklanan 3 Alman'Ä±n Alman Ä°stihbarat Ã–rgÃ¼tÃ¼ BND mensubu olduklarÄ± iddia edilmiÅŸti. Almanya'da HÃ¼r Demokratlar Partisi, olay hakkÄ±nda meclise bilgi verilmesini istedi.

Alman Bild gazetesinde bugÃ¼n yer alan haberde ise tutuklanan 3 kiÅŸinin istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼nde deÄŸil, Alman ordusunda asker olarak gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± iddia edildi.Â DÃ¼n iddialarÄ± saÃ§ma olarak deÄŸerlendiren Alman hÃ¼kÃ¼meti ise bu kiÅŸilerin asker olduÄŸu iddialarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sessizliÄŸini koruyor.Â

GÃ¶zaltÄ± sÃ¼releri 30 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±

Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 Alman vatandaÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼releri 30 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±. Almanlar, UluslararasÄ± Sivil Daire (ICO) olarak bilinen AB TemsilciliÄŸi'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ±da bulunarak, "Ã¼lkede dÃ¼zeni bozmaya Ã§alÄ±ÅŸmak" ile suÃ§lanÄ±yor.

ZanlÄ±lardan birinin avukatÄ± Fehmiye BÃ¼tÃ¼Ã§i, PriÅŸtine Mahkemesi savcÄ±sÄ±nÄ±n isteÄŸi doÄŸrultusunda zanlÄ±larÄ±n tutukluluk sÃ¼relerinin 30 gÃ¼n, yani 19 AralÄ±k 2008'e kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

Kosova polisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Veton ElÅŸani ise yapÄ±lan spekÃ¼lasyonlarla ilgili olarak, zanlÄ±larÄ±n Alman gizli servisi (BND) mensubu olduklarÄ±na dair bilgileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda spekÃ¼lasyon yapmak istemediklerini, aynÄ± zamanda zanlÄ±larÄ±n suÃ§suz olduklarÄ±nÄ± ifade ettiklerini sÃ¶yledi.

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GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼Ã§ Alman'dan birinin binaya dinamit attÄ±ÄŸÄ±, diÄŸerlerinin de gÃ¶zcÃ¼lÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Almanlar ise olay yerine "ne olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gittiklerini" savunmuÅŸlardÄ±.

Ä°ddialar "saÃ§ma" aÃ§Ä±klamasÄ±

Alman hÃ¼kÃ¼meti, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Alman vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili iddialarÄ± "saÃ§ma" olarak nitelemiÅŸti.

BaÅŸkent PriÅŸtine'deki ICO avlusunda geÃ§en hafta patlama meydana gelmiÅŸ, binanÄ±n camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralanan olmamÄ±ÅŸtÄ±.

Kosovada bomba

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