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Kosova'da Avrupa misyonu göreve başladı

Avrupa Polis ve Adalet Misyonu (EULEX) Kosova'da göreve başladı.

Misyondan yapılan yazılı açıklamada, “EULEX göreve başladı. Yargıçlar, savcılar, polis memurları, gümrükçüler ve güvenlik personeli bütün Kosova toprağında işlerinin başında bulunuyorlar” denildi.

Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan BM Misyonunun (MINUK) yerini alan Eulex'in sorumlusu Fransız General Yves de Kermabon, “amacın, bütün Kosova topluluklarının yararına hukuk düzenini önemli ölçüde iyileştirmek olduğunu” kaydetti. Fransız General, “Elbette hedeflerimize bir gün içinde ulaşamayacağız. İnsanlar sabırlı olmalı. Ancak hazır, kararlı olduğumuz ve farklısını yapacağımız konusunda sizi temin ederim” dedi.

Avrupa misyonunun göreve başlaması için aylar süren diplomatik pazarlıklar yapıldı. Bu misyona karşı çıkan Kosova'daki Sırp toplumunun, EULEX'in AB renklerini taşıyan araçlarla 20 kadar kişilik bir personelinin bu sabah kuzeydeki Mitroviça'ya girişinde herhangi bir tepki göstermediği bildirildi.

Kosova'daki BM Misyonunun son başkanı olan İtalyan diplomat Lamberto Zannieri de EULEX'in göreve başlmasıyla birlikte, BM'nin Kosova'daki rolünün azalmasının beklendiğini ve UNMIK'in eskisinden farklı olacağını ifade etti.

EULEX'te 1900 yabancı ve 1100 yerli görevli, Kosova'nın her şeyden önce hukuk devleti olması, gümrük, güvenlik, yargı ve kültür mirası konularında Avrupa standartlarına ulaşması ve çok etnili kurumların güçlenmesi yönünde çalışmalarda bulunacak.

Misyonun bünyesinde AB üyesi ülkelerin dışında ABD ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı başka ülkelerden de görevlilerin yer alması bekleniyor.

UNMIK polisi olarak görev yapmış Türk polislerinden 32'si EULEX polisi olarak göreve başlayacak.
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