Kosova’da ‘ateşle oyun’... Sırp grup polisi hedef aldı

Haberin Devamı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, polis memuru Afrim Bunjaku için düzenlenen anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Kurti, saldırının arkasındaki güçlerin profesyonel bir terör yapılanması olduğunu öne sürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saldırının Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, “Bir polisin ölümüyle sonuçlanan olayı hiçbir şekilde haklı çıkarmak istemem, yaşananları kınıyorum” dedi. Vucic diğer yandan, Kosovalı Sırpların, Kurti’nin uyguladığı politikalara artık tahammül edemediğini de savundu.

ANKARA’DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada Kosova’daki saldırıyı kınadıklarını belirtirken Türkiye’nin diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.