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Kosova’da ‘ateşle oyun’... Sırp grup polisi hedef aldı

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#Kosova#Albin Kurti#Tanju Bilgiç
Kosova’da ‘ateşle oyun’... Sırp grup polisi hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:00

Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırp nüfusun yer aldığı Banjska köyünde polislere pusu kurduktan sonra, bir manastırı işgal eden Sırp grup ile Kosova polisi arasında yaşanan ve dün sonra eren çatışmada biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, polis memuru Afrim Bunjaku için düzenlenen anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Kurti, saldırının arkasındaki güçlerin profesyonel bir terör yapılanması olduğunu öne sürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saldırının Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, “Bir polisin ölümüyle sonuçlanan olayı hiçbir şekilde haklı çıkarmak istemem, yaşananları kınıyorum” dedi. Vucic diğer yandan, Kosovalı Sırpların, Kurti’nin uyguladığı politikalara artık tahammül edemediğini de savundu.

ANKARA’DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada Kosova’daki saldırıyı kınadıklarını belirtirken Türkiye’nin diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

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#Kosova#Albin Kurti#Tanju Bilgiç

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