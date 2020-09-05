Kosova ve Sırbistan görüşmelerinden İsrail kârlı çıktı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti arasında iki gün süren görüşmelerin ardından ‘yatırım ve istihdam’ konularında işbirliği kararına varıldığı duyuruldu. ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmanın ardından Sırbistan’ın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldığının ve Kosova’nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığının duyurulması dikkat çekti. Ayrıca İsrail Kosova’nın da büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

‘CESUR BİR ADIM’

Gelişmelere ilişkin Twitter hesabından açıklamalar yapan Donald Trump, Sırbistan’in büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını “cesur bir adım” olarak nitelendirirken, Kosova ve İsrail arasındaki normalleşme adımıyla ilgili de, “Orta Doğu barışı için bir başka harika gün. Müslüman çoğunluklu Kosova ve İsrail, ilişkileri normalleştirip diplomatik ilişki kurmak için anlaştı” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

Normalleşme adımına ilişkin bir açıklama da İsrail’den geldi. Başbakanlık Basın Ofisi’nin yazılı açıklamasında Trump’ın, Avdullah Hoti ile görüşmesi sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak, ilişkilerin normalleştirilmesi nedeniyle iki lideri tebrik ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Netanyahu’nun, “Kosova, Kudüs’te büyükelçilik açan nüfusunun büyük bölümü Müslüman ilk ülke olacak. Daha önce dediğim gibi barış çemberi ve İsrail’in tanınması genişliyor, başka ülkelerin de katılması bekleniyor” sözlerine yer verildi. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ve İsrail birbirini resmen tanımıyordu.