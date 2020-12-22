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Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Kosova erken seçime gidiyor

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Kosova erken seçime gidiyor
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Kosova erken seçime gidiyor! Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca Kosova'nın 40 gün içinde seçimlere gitmesi bekleniyor.

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisi Vetvendosje Hareketi'nin (VV), Avdullah Hoti liderliğindeki hükümetin kurulması için önem taşıyan Kosova Meclisi Milletvekili Etem Arifi'nin oylamasına ilişkin itirazına ilişkin karar verdi.

Akşam geç saatlerde karar alan Kosova Anayasa Mahkemesi, Vetvendosje Hareketi’ni haklı bularak hapis cezası kesinleşmiş milletvekili Etem Arifi’nin Hoti Hükümeti’nin kurulması için kullandığı oyun geçersiz olduğuna hükmetti.

Kosova Anayasası ve Genel Seçimler Yasasına göre, son 3 yıl içerisinde mahkeme kararıyla mahkum edilen bir kişinin milletvekili adayı olamayacağını veya Kosova Parlamentosunda geçerli oy kullanamıyor.

Etem Arifi'nin oyunun geçersiz olmasıyla hükümet parlamentoda çoğunluğa erişememiş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar uyarınca, Kosova'nın 40 gün içinde seçimlere gitmesi bekleniyor.

Hoti Hükümeti, 120 sandalyelik Kosova Meclisi Genel Kurulunda Etem Arifi’nin oyuyla birlikte 61 oyla 3 Haziran 2020 tarihinde yapılan oylama sonucunda kurulmuştu.

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