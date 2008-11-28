Kosova bombacıları Alman ajanı çıktı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi 14 Kasım günü Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova’daki bir temsilciliğine patlayıcı madde attıkları gerekçesiyle geçen hafta tutuklanan 3 kişinin Alman ajanı olduğu ortaya çıktı.

Dün Alman parlamentosunda vekillere bilgi veren İstihbarat Komisyonu Başkanı Thomas Oppermann, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu 3 kişi Alman istihbaratı için çalışıyorlar. Ancak kendilerinin saldırıyla herhangi bir ilgilerinin olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmuyor" dedi ve ajanlarının derhal salıverilmeleri çağrısında bulundu.



14 Kasım’daki olaya adı karışan kişiler haftasonu yapılan sorgularının ardından 22 Aralık’a kadar tutulmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Saldırı olayı, Kosova liderlerinin, Birleşmiş Mİlletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un "bölgeye AB polisi konuşlandırılması" talebini reddetmelerinden dört gün sonra gerçekleştirilmişti.