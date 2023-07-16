Kosova Başkanı duyurdu! SİHA'lar Kosova'ya ulaştı

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den sipariş edilen Bayraktar SİHA'ların Kosova'ya ulaştığını duyurdu.

Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile birlikte SİHA'ların önünde poz vererek, Bayraktar TB-2 dronların Kosova envanterine girdiğini resmen duyurdu.

Kurti açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye'den hükümet olarak satın aldığımız Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını ordumuzun cephaneliğine ekledik. İki yıllık hükümet döneminde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova şimdi her zamankinden daha güvenli. FSK Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile insansız hava aracı kullanımı eğitimini tamamlayan subayları tebrik ettik”

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BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri