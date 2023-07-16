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Kosova Başkanı duyurdu! SİHA'lar Kosova'ya ulaştı

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#SİHA#Bayraktar#Kosova
Kosova Başkanı duyurdu SİHAlar Kosovaya ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 15:37

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 bir ülkenin daha envanterine girdi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bayraktar SİHA'ların Kosova'ya ulaştığını duyurdu.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den sipariş edilen Bayraktar SİHA'ların Kosova'ya ulaştığını duyurdu.

Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile birlikte SİHA'ların önünde poz vererek, Bayraktar TB-2 dronların Kosova envanterine girdiğini resmen duyurdu.

Kurti açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye'den hükümet olarak satın aldığımız Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını ordumuzun cephaneliğine ekledik. İki yıllık hükümet döneminde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova şimdi her zamankinden daha güvenli. FSK Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile insansız hava aracı kullanımı eğitimini tamamlayan subayları tebrik ettik” 

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Kosova Başkanı duyurdu SİHAlar Kosovaya ulaştı

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
  • 25.000 Feet Maksimum İrtifa

Kosova Başkanı duyurdu SİHAlar Kosovaya ulaştı

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;

  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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#SİHA#Bayraktar#Kosova

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